نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل صيغة معروض طلب معونة مالية من الديوان الملكي لجميع المواطنين في المقال التالي

عمر شويل - جدة معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي، أن الديوان الملكي بالسعودية يقوم بتقديم طلب خاص من الملك أو الأمير مباشرة ويكون للمواطنين المحتاجين وهذا من أجل تقديم المساعدة للمواطن في المعيشة للأرامل والمطلقات والتعليم والزواج وديون الأشخاص وغيرها من مساعدات أخرى ومن أشياء غير قادرين عليها فلابد من تقديم هذا المعروض لطلب المساعدة من الديوان الملكي.

صيغة معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

هذا المعروض عبارة عن خطاب للملك والأمير وكل شخص يرسل حول ظروفه للمساعدة للتوضيح، الأرملة في خطابها تكتب نبذة عن وفاة زوجها أما المديون يكتب عن سداد ديونه وهكذا، ويمكن التقديم علي طلب مساعدة من خلال مؤسسة الديوان الملكي

كيفية كتابة معروض طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جلالة سمو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. خادم الحرمين الشريفين أدامك الله في مملكتنا وأطال بعمرك. تحية طيبة وبعد. أتقدم إليكم بطلب مساعدة مالية في هذه الرسالة لمعاليكم لشخص فقير يحتاج بمبلغ وقدره (……) ويكون بسبب (.…سبب طلب المساعدة باختصار مفهوم ) وهذا أعطاني الدافع لإرسال هذه الرسالة لمعاليكم هو عجزي عن الأداء، ومن كرمكم على شعبكم الكريم وطمعي في محبتكم .

وهذا ما يكفي من مستندات يدل على استحقاق المساعدة من معاليكم، وجزاكم الله خير الجزاء وحفظكم الله للمملكة وشعبها.

تفضلو بكل احترامي وتقديري.

مقدم الطلب /

رقم الهوية /

سجل المدني /

توقيع/….………….

والله يحفظكم ويرعاكم سيدي …

رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات

عند الحصول على مساعدة مالية من الديوان الملكي أو عليك بالاستفسار عن أمور تتعلق بالمساعدة المالية للديوان الملكي، حيث يمكنكم الاتصال على رقم الديوان الملكي الجديد وهو :920030003 وإذا لم يتم الرد عليك أو وجدت صعوبة في التواصل معهم عبر هذا الرقم الاتصال علي هذا الرقم الخاص بفريق الدعم وهو 920022220 .

متي يتم الرد على معروض طلب المساعدة الديوان الملكي

يتم الرد من خلال شهر من إرسال الطلب، معروض طلب مساعدة الديوان الملكي من أفضل القرارات التي ساعدت بها المملكة شعبها الكريم، ومساعدة المحتاجين داخل المملكة من مواطنيه الفقر