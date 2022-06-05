نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة توضح طرق وشروط التسجيل في موسم الحج والعمرة 1443 ه 2022 م والرابط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة توضح آلية وشروط التسجيل في موسم الحج 1443 هجرياً الموافق 2022 ميلادياً، كما حرصت على توفير أسهل الطرق للتسجيل في موسم الحج والعمرة من داخل المملكة العربية السعودية، لكل من المواطنين السعوديين وغير السعوديين من المقيمين بالمملكة، ولكن بشروط محددة ومن خلال بضعة خطوات بسيطة، ومن خلال موقع ثقفني الذي يهدف دائماً إلى تقديم المعلومة الواضحة بشكل بسيط وسلس، نقدم لكم من خلال هذا المقال كل ما يهمك معرفته للانضمام إلى موسم الحج 1443 هجرياً.

فترة وطرق التسجيل في موسم الحج والعمرة 1443ه/2022م المتاحة:

وقد حرصت وزارة الحج والعمرة على إتاحة الفرصة العادلة لكل المواطنين اللذين يرغبون في تأدية فريضة الحج من خلال توفير طرق متعددة للتسجيل مع الالتزام بالشروط الموحدة، والتي سوف نتطرق إليها لاحقاً مع العلم أن الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج.

مع العلم أن فترة التسجيل هي؛

قد تم فتح باب التسجيل يوم 4/11/1443 هجرياً والموافق 3/6/2022 ميلادياً، وينتهي في 12/11/1443 هجرياً الموافق 11/6/200 ميلادياً.

بحيث يتم الانتهاء من القرعة وإشعار المرشحين للحج في تاريخ 1443/11/13 هجرياً والموافق 12/6/2022 ميلادياً.

شروط وزارة الحج والعمرة لموسم 1443ه وأهم الملحوظات:

أن يكون المتقدم بالطلب مواطن سعودي، أو مقيم بموجب إقامة نظامية. أن لا يزيد عمر المتقدم بطلب الحج عن 65 عاماً، اعتباراً من مواليد 1/7/1957 ميلادياً. أولوية القبول لمن لم يسبق له الحج. وأن يكون المتقدم مكتمل التحصين وفق تطبيق توكلنا. أخيراً يجب أن يكون مستوفي لكافة الشروط.

وهناك عدة ملحوظات هامه قد أوضحتها الوزارة للالتزام بها عند التسجيل وهي كالتالي:

كلــما زاد عــدد الأفــراد المسجــلين في الطـــلب الواحــد قلة نسبة واحتمالية التأهل في القرعة.

البـاقــة الاختياريـــــــة هـي الباقـــة التي يتــم اختـــيارها في حـال انتـــهاء مقــاعد البـــاقــات المفضـــلة وفق السعر الذي اختاره الراغب بالحج أثناء التسجيل.

في حـــال سجــل مجموعة أفراد في طلب واحد، فإن النظام يتعـامــل مع المجموعة كـاملة كطلب واحد، وإذا لم يستوف أحد الأفراد الشروط يتم إلغاء الطلب بأكمله.

وفي حــال لم يستكـــــمل أي من المسجلين البيانات المطلوبة يتم إشعاره بذلك لاستكمال التسجيل.

شـــرط مـن لـم يســبق له الحج يتم التحـقق منه حسب بيانات مركز معلومات الحج والعمرة.