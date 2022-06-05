نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور دخول sbis hrsd رابط التسجيل الجديد في منصة الدعم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول sbis hrsd الرسمي للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد 1443 عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية وفق طريقة التقديم التي سيتم تناولها من خلال المقال، حيث تم تخصيص منصة الضمان المطور فقط من أجل استقبال كافة الطلبات التي تتعلق بعملية التسجيل في الضمان أو الاستعلام عن حالة الطلب للتعرف على نتيجة التأهل هل المتقدم مؤهل أم غير مؤهل، علماً بأنه يتم تحديد الأهلية بناءً على معايير وشروط الاستحقاق الجديدة التي تم تطويرها من جانب الوزارة، ومن خلال المقال نرفق شروط الضمان الاجتماعي المطور ورابط التسجيل في برنامج الدعم 1443.

الضمان الاجتماعي المطور دخول sbis hrsd

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تطوير نظام الضمان الاجتماعي وتحديثه وبدء نفاذ أحكامه رسمياً بالمملكة العربية السعودية لكي يشتمل على فئات لم تكن موجودة من قبل وفق النظام القديم للضمان الاجتماعي، وقد قدمت دعوتها لجميع الراغبين في الالتحاق ببرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بالتسجيل في البرنامج والتقديم عليه من خلال موقع الضمان المطور الجديد عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مراكز العناية بالعملاء.

فهي أنشأت منصة خاصة لاستقبال طلبات التسجل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وقد أوضحت الوزارة الفارق بين المستفيدين الحاليين والمتقدمين الجدد من حيث المدة المتاحة للتسجيل وهل يلزم تسجيل ضمان اجتماعي جديد للمستفيدين الحاليين وفق النظام السابق أم لا، حيث أكدت على استمرار استقبال طلبات التقديم في الضمان المطور لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إطلاق البرنامج.

ولكنها أعلنت فيما بعد عن تمديد فترة التسجيل الضمان المطور خمسة أشهر إضافية لمستفيدي الضمان الحاليين، وحيث يتم إغلاق باب التقديم على الضمان المطور في تاريخ (30 أكتوبر 2022م)، أما بالنسبة للمتقدمين الجدد فلا نهاية لتسجيلهم في البرنامج، حيث يستمر موقع الضمان الاجتماعي الجديد في استقبال الطلبات بشكل مستمر دون تحديد نهاية لذلك، ويجب على كافة المستفيدين التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور خلال المدة المذكورة.

ويمكن تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول (sbis.hrsd.gov.sa).

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

أوضح نظام الضمان الاجتماعي المطور الشروط الواجب توافرها في المتقدم حتى يكون من المتأهلين في البرنامج، ويأتي على رأس هذه المتطلبات أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة بالمملكة على مدار العام السابق على تاريخ التقديم، وأن يكون مواطناً سعودياً باستثناء ثلاث فئات يمكن معرفتهم من خلال النقاط التالية:

زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لديهم أبناء سعوديين. أبناء المطلقة والأرملة السعودية من زوج غير سعودي. ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام.

والالتزام باستيفاء المتطلبات الخاصة بالوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم، إلى جانب الالتزام بخطط التوظيف والتأهيل التي توفرها للمستحقين بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، ويجب ألا يكون المتقدم مقيماً بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة، وألا يتجاوز الدخل الشهري للفرد المستقل أو الأسرة الحد المانع من الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن معرفة طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور الآن.

كما يجب ألا يكون مالكاً لأصول وثروات عالية القيمة، حيث تؤثر حالة المتقدم المادية على الاستحقاق والأهلية، ويرجع ذلك لأن الهدف من البرنامج هو مساعدة الفئات الأشد حاجة بتوفير ما يلبي متطلباتهم الأساسية في ظل الظروف الراهنة جراء الإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضرورة انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة التي تحددها لائحة النظام، ويمكن الولوج إلى الضمان الاجتماعي المطور دخول لتسجيل طلب جديد من خلال اتباع الرابط المرفق.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن التسجيل في برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على تسجيل جديد وتعبئة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وسيقوم النظام بالتحقق من البيانات وإرسال رسالة نصية على الجوال المسجل تتضمن رمز التفعيل لربط الجوال بالحساب الخاص بك، وبعد ذلك قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور ثم النقر على “تسجيل الدخول”.

فبعد إنهاء هذه الخطوات تكون قد امتلكت حساباً على منصة الدعم، وستظهر لك رسالة “تم التسجيل بنجاح” لتبدأ في إكمال بيانات الملف الموحد، حيث تبدأ أولى الخانات بتعبئة بيانات المتقدم الأساسية والشخصية التي تحتوي على الهوية والجوال وتاريخ الميلاد والبريد الإلكتروني، ثم الاسم الأول واسم الأب والجد والعائلة والعمر والجنس والجنسية وحالة الحياة، ثم اختيار الحالة الاجتماعية، والإجابة على السؤالين التاليين (من ذوي الاحتياجات الخاصة – مستفيد الضمان) بنعم أم لا.

ثم تعبئة بيانات الحساب المصرفي للمتقدم، وهنا يجب التأكد من صحة الرقم وأنه باسم المتقدم، حيث ستتحقق الجهة المختصة من صحته وبناءً على ذلك تكون الحالة إما تم التحقق بنجاح أم عدم التحقق، ثم النقر على حفظ البيانات للانتقال للخطوة التالية وهي تعبئة بيانات الدخل الشهري لجميع أفراد الأسرة المقيمين في نفس المسكن، وهنا يتوجب عن كافة مصادر الدخل.

حيث أوضحت الوزارة أن مصادر الدخل الشهري متعددة مثل الرواتب الشهرية سواء النقدية أو العينية والمكافآت والبدلات والأجور الإضافية، ورواتب الدعم الحكومي، وعوائد الأنشطة الحرة مثل الباعة المتجولين وسيارات الأجرة، وكذلك عوائد المشاريع الخاصة سواء التجارية أو الصناعية أو الزراعية والخدمية.

كما يجب الكشف والإفصاح عن دخول الملكية من الإيجارات العقارية أو الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى التحويلات الجارية مثل المساعدات من الأفراد والنفقة الشرعية وسجل الزكاة، ويتم إضافة الدخل من خلال النقر على إضافة دخل جديد أو إضافة دعم جديد كما هو موضح بالفيديو التالي:

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

أكدت الموارد البشرية على أن نظام الضمان الاجتماعي المطور لم يقف عند تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجاً وفقط، وإنما تم تقسيم المستحقين بعد القبول إلى ثلاث فئات وهم (مستحق غير قابل للتأهيل مثل كبار السن وأصحاب الإعاقات – مستحق قابل للتأهيل مثل أصحاب الأمراض التي يمكن علاجها – مستحق قادر على العمل).

ويتم إعداد خطة تأهيل لكل مستحق قابل للتأهيل وفقاً لما تحدده اللائحة من حيث الشروط والسن والمؤهل واللياقة الطبية ونحوها، وقد أصبح برنامج الضمان الاجتماعي بعد تطويره ينظر لأفراد المسكن الواحد على أنهم أسرة واحدة باستثناء المطلقة التي لديها ابن أو أكثر وتقيم مع أسرتها، فهنا ينظر لها البرنامج على أنها فرد مستقل دون الحاجة لإثبات الاستقلالية “عقد إيجار نشط على منصة إيجار).

ويتاح التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد من خلال دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومن يرغب في الحصول على رقم الضمان الاجتماعي الموحد للتواصل مع الدعم الفني لتقديم شكوى أو استفسار يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي المطور، ومعرفة الحالات التي يتوقف فيها صرف معاش الضمان، إلى جانب التعرف على موعد نزول الدفعة القادمة للمتقدمين أصحاب الطلبات المكتملة ممن صدر قرار القبول والتأهل لهم، يمكنه ذلك الآن.

استعلام الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد أن تم إصدار نتائج الأهلية للمتقدمين الجدد على نظام الضمان الاجتماعي المطور ضمن الدفعة السادسة الخاصة بشهر مايو، فقد أصبح بإمكان كافة المتقدمين على البرنامج الاستعلام عن نتيجة أهلية الضمان المطور لمعرفة هل مؤهل أم غير مؤهل أم لم يتم دراسة الأهلية مسبقاً، كما ظهرت قيمة المعاش المقرر الحصول عليه بخانة الدفعات المالية، ويمكن استعلام حالة الأهلية من خلال رابط الضمان الاجتماعي المطور دخول الرسمي.

ويجب العلم أن المبلغ الظاهر في موقع الضمان الاجتماعي هي القيمة المستحقة للأسرة بعد إجراء الدراسة لحالة المتقدم من جانب اللجنة المختصة بدراسة الطلبات، حيث تتوقف قيمة الاستحقاق على حالة الأسرة الاقتصادية، ففي حال كان المبلغ الظاهر أقل من الحد الأعلى للضمان الاجتماعي المحدد بناءً على عدد أفراد الأسرة، فيجب العلم أنه ليس من الضروري التقيد به، فهو أقصى مبلغ يمكن الحصول عليه.