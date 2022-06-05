نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على قرض من الضمان الاجتماعي والشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم على قرض من الضمان الاجتماعي يبحث عنه الكثير من المواطنين ذوى الدخل المحدود والمحتاجين من أبناء المملكة لمواجهة صعوبات الحياه والعيش حياه كريمة لسداد التزامات المعيشة، ويكون قرض الضمان الاجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية الذي يقدم العديد من الخدمات المتاحة من تسديد الأقساط بطريقة مريحة وكذلك يختلف قروض الضمان عن القروض الأخر من البنك حيث أنها تكون قروض بدون فوائد عاليا ويتم التسديد على حسب ظروف وقدرات المتقدم، كما أن قروض الضمان الاجتماعي عمل على حل كثير من مشاكل الشباب في موجهه ظروف الحياه والمقبلين على الزواج ويجب توافر بعض الشروط والأوراق للحصول على القرض، كما يقدم الضمان العديد من الخدمات للمستفيدين ومنها ما هي حالات إيقاف معاش الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق والاستثناء.

ويجب ألا يتخطى الدخل الشهري للمتقدمة للتمويل أو القرض عن 8 آلاف ريال سعودي وأن يكون عمرها بين الخامس والعشرين والخامس والخمسين من العمر، إحضار نموذج خاص بتسليم البريد مرفق به كافة البيانات الخاصة بالسيدة المتقدمة للطلب وكذلك البيانات الخاصة بموظف البريد، إحضار النسخة الأصل من النموذج رقم 104، تعبئة كافة بياناته وتوقيعها وختمها كما هو مطلوب، والنموذج رقم 105 لربات المنازل والمتقاعدات.

خطوات التقديم على قرض من الضمان الاجتماعي

يجب على العميل تسجيل حسابه في خدمة التقديم الإلكتروني للتمويل الاجتماعي و سيكون لديه القدرة على التقديم على برنامج واحد، وبعد تقديم الطلب يجب على الكفيل الدخول على بوابة التقديم لبنك التنمية الاجتماعية والموافقة على طلب الكفالة، سيتم التدقيق في الطلب من قبل الخدمة و يتم تحديد حالته مباشرة بعد التسجيل:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية. تسجيل الدخول إلى الحساب أو أنشاء حساب جديد بالموقع. كتابة جميع البيانات من اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية. ثم الضغط على أفراد. اختيار نوع التمويل المطلوب تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل الترميم أو تمويل آهل أو قرض كنف. وصول رسالة على الجوال تتضمن قبول الطلب المقدم. التوجه إلى بنك التسليف لتقديم المستندات المطلوبة. ووفقا للأوراق المقدمة سيتم إبلاغ الشخص بالموافقة على حصوله على القرض من عدمه.

شروط الحصول على قرض من الضمان الاجتماعي

أن لا يكن المتقدم للبنك علية أي قروض أو ديون للمصارف الأخري. أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة. حاصل على الجنسية السعودية. قدرة المتقدم على سداد الدين. ألا يزيد صافي الراتب السنوي للمتقدم عن 120 ألف ريال سعودي سنويا. أن يكون لديه سجل تجاري ساري. أن لا يزيد عمر المتقدم عن 65 عاما. ألا يكون قد استفاد سابقا من قرض الضمان.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض من الضمان الاجتماعي

أن تكون الهوية الوطنية لكل من مقدم الطلب والكفيل سارية وغير منتهية. العنوان الوطني المسجل بهيئة البريد السعودي. رقم الجوال المسجل بحساب ابشر. وثيقة أثبات قيمة الراتب الشهري. تعبئة نموذج 105 والخاص بطلب القرض. وثيقة من وزارة الصحة بتصريح البيانات. ولابد من تقديم ما يثبت الطلاق أو وفاة الزوج أو اختفائه لقروض الكنف.

الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي

الدخول على موقع بنك التنمية اجتماعية الرسمي. ثم النقر على بدء الخدمة يتم إدخال البيانات المطلوبة من رقم الضمان ورقم السجل المدني وإدخال رمز التحقق المرئي النقر على عرض. الانتظار حتى تقوم المنصة بعرض البيانات المطلوبة.

شروط الحصول على قرض الضمان الإجتماعى من بنك التنمية الإجتماعية

ان يكون المتقدم سعودى الجنسية. . يجب ألا يكون صاحب القرض عليه أحد القروض الأخرى من البنوك الأخرى ولكن هذا يكون القرض الوحيد الذي سيحصل عليه. إذا كان الفرد يدفع الأقساط التي تخص القرض في أوقاتها المحددة من القروض السابقة التي أخذها. يجب الالتزام بدفع القسط في الوقت المحدد. يجب على صاحب القرض أن الحد الأقصى لدخله في السنة الواحدة 120000 ريال سعودي. أن يتضامن مع الكفيل كي يسد الأقساط في الشهر. يجب على صاحب القرض أن يكون لديه سجل تجاري.

رقم الضمان الاجتماعي الموحد

يوجدرقم موحد يمكن للمواطنين الاتصال عليه والتواصل مع مسؤولي وموظفي الوزارة، والرد على الأسئلة والاستفسارات أو استقبال شكاوى

رقم خدمة الضمان الاجتماعي الموحد 19911

او التواصل مع البريد الإلكتروني للضمان الاجتماعي [email protected]

يمكن التواصل مع الضمان الاجتماعي من خلال صندوق البريد العادي.

او من خلال التواصل مع الضمان الاجتماعي الرمز البريدي 11157.

والجدير بالذكر أن الضمان الاجتماعي يقدم العديد من القروض وكذلك شروط الضمان الاجتماعي للمتزوجات والمطلقات والعزباء وغيرها من القروض الخاصة بالشباب لتسهيل الزواج ويعمل بنك التمية الاجتماعية على توجيه الدعم والمساعدة للمحتاجين لمواجهة أعباء الحياه بعد تأثر الاقتصاد قي المملكة في الآونة الأخيرة.