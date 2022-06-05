نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 عبر موقع وزارة الحج السعودية haj.gov.sa وطريقة التسجيل في حج الداخل في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل حجاج الداخل 1443، نوفر لكم رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 عبر موقع وزارة الحج السعودية haj.gov.sa مع شرح طريقة التسجيل في حج الداخل خطوة بخطوة، حيث من المقرر أن يقوم تسجيل حجاج الداخل 1443 حوالي مليون حاج من داخل المملكة بحسب تصريحات رسمية من الجهات المسئولة، وبداية من اليوم يمكن استقبال طلبات التسجيل لحجاج الداخل من خلال المسار الالكتروني، كما قد تم الإعلان عن أسعار أداء فريضة الحج هذا العام، على أن يتم استخراج التصاريح اللازمة للحج الكترونيا.

رابط تسجيل حجاج الداخل 1443

تم تفعيل رابط تسجيل حجاج الداخل 1443 من قبل وزارة الحج والعمرة حتى يتمكن جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية من تسجيل بياناتهم من أجل أداء فريضة الحج، وذلك بداية من اليوم الموافق 3 يونيو 2022 ولمدة 9 أيام مستمرة، وأكدت وزارة الحج السعودية أن فرز الطلبات المقدمة ليس لها علاقة بأسبقية الحج عبر الموقع الرسمي للوزارة، كما يقدم الموقع الرسمي للوزارة الكثير من الخدمات التي يأتي على رأسها الاستعلام عن شركات ومؤسسات حجاج الداخل المعتمدة، وكذلك اصدار تصريح الحج، والآن مع خطوات التسجيل في حج الداخل 1443:

شروط التسجيل في حج الداخل 1443

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن شروط التسجيل في حج الداخل 1443 التي لابد أن تنطبق على كل من يريد التسجيل من المواطنين أو المقيمين داخل المملكة، وتلك الشروط تمثلت في:

لا يتجاوز عمر المتقدم 65 عام.

أن يكون المتقدم قد حصل على لقاح كورونا وغير مصاب بأي مرض مزمن.

الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

يحق للمرأة أن تسجل دون محرم مع مجموعة من النساء.

باقات الحج موسم 1443

فيما قامت وزارة الحج السعودية باعتماد ثلاث باقات لموسم حج هذا العام 1443 بالتزامن مع فتح باب التسجيل في حج الداخل، وتلك الباقات هي:

باقة الأبراج: سعرها 14737.83 ريالًا للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة.

باقة المخيمات المطورة: عرها 13043.99 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة.

باقة المخيمات غير المطورة: سعرها 10238.57 ريالاً للحاج الواحد، قبل إضافة الضريبة المضافة.

يشهد موقع وزارة الحج والعمر وموقع المسار الإلكتروني للحج زيارات ضخمة للغاية من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية وذلك لتسجيل بيناتهم لأداء فريضة الحج هذا العام، مما قد يعرض المواقع المذكورة للعطل او الايقاف من كثرة الضغط، حيث يتسابق المواطنين السعوديين والمسلمين بشكل عام من أجل اداء الحج في كل موسم قبل عيد الاضحي المبارك للتقرب من الله سبحانه وتعالي بصالح الاعمال.