نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على الجنسية السعودية خطوات تقديم طلب التجنيس في المقال التالي
عمر شويل - جدة شروط الحصول على الجنسية السعودية كثير من المواطنين اللذين سافروا إلي المملكة وأقاموا فيها يرغبون في حصولهم على الجنسية السعودية لكى يستفيدوا من جميع الامتيازات المتوفرة للمواطنين السعوديين، وقد اقر مجلس الوزراء السعودي على منح الجنسية العربية السعودية، وهذا المشروع يتضمن كثير من المواد التي تمنح الجنسية للأجانب المقيمين بالمملكة، ويكون ذلك طبقا لأحكام خاصة، ومنح الجنسية السعودية للمولود داخل أو خارج المملكة إذا كان الأب أو الأم لديهم الجنسية السعودية، وتقوم الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية بالإشراف على كل ما يتعلق بالتجنيس والجنسية السعودية، ويوجد قوانين وقواعد للحصول على الجنسية السعودية بالطريقة القانونية التي تنص عليها المملكة العربية السعودية.
شروط الحصول على الجنسية السعودية
الجهة المسئولة عن تحرى استيفاء المواطن لكافة الشروط هي الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية السعودية وفى حالة التقدم لطلب الحصول على الجنسية السعودية يجب تطبيق الشروط التالية:
- يجب أن يكون المتقدم على طلب الحصول على الجنسية بالغ سن الرشد.
- لابد أن يكون راشد عاقل ولديه مصدر رزق.
- يجب أن يتمتع بحسن السير والسلوك وان لا يكون عليه عقوبة جنائية.
- في حالة إذا كان المولود به أعاقة ذهنية أو معتوه على أبوه التقدم بطلب حصوله على الجنسية.
- إذا كان أبوه متوفى يجب على المتكفل بشئونه تقديم طلب الجنسية.
- إذا كان الأب حامل الجنسية السعودية فمن الطبيعي يكون الأبناء حاملين الجنسية السعودية.
- لو كانوا مقيمين بالخارج يعتبروا أجانب ولابد تقدمهم بطلب الحصول على الجنسية.
خطوات تقديم طلب التجنيس في السعودية
يتم تقديم طلب التجنيس لإدارة الأحوال المدنية أو ممثلي المملكة في الخارج، حيث تستقبل وزارة الداخلية للأحوال المدنية الطلبات وتقوم بالبحث فيها، ويقوموا بتكوين لجنة مكونة من 3 أعضاء تكون مراتبهم من المرتبة الثامنة وتقوم اللجنة من التحقق من الطلب المقدم وان لديه جواز سفر سارى المفعول وذلك تقوم بعدة طلبات:
- يجب أن يكون متقدم الطلب لديه مهنه تحتاج إليها البلد.
- تحتسب 10 نقاط للإقامة 10 سنوات متصلة و13 للمهنة الثابتة.
- إذا كان متقدم الطلب حاصل على 23 نقطة توصية اللجنة على الاستمرار في تقدم طلبة.
- في حالة عدم حصول مقدم الطلب على الحد الأدنى يتم حفظ الطلب.
- تقديم صورة طبق الأصل من جميع الوثائق التي يحملها صاحب الطلب.
- تدرس وتستكمل الطلبات لعرضها على لجنة التجنس لإصدار التوصية النهائية وعرضها على وزارة الداخلية.
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