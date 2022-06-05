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عمر شويل - جدة الاستعلام عن إيقاف الخدمات مؤقتا من بوابة ناجز الإلكترونية التباعه لوزارة العدل بالمملكة، حيث قامت المملكة باستحداث المنصة وفق التحول الرقمي لمؤسسات المملكة الحكومية في رؤية 2030، وقد أقبلت الوزارة على رقمنة التعامل معها نظرا لكبر عدد التعاملات مع الوزارة توفيرا للوقت والجهد بما في التعاملات الرقمية من دقة وسرعة وإنجاز الوقت، ويتم التعامل اليومي على البوابة الإلكترونية الآلاف من المواطنين المتعاملين مع الوزارة.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات بالرقم المدني najiz.sa بوابة ناجز للخدمات العدلية 1443

قامت وزارة العد السعودية برقمنة التعامل مع مؤسساتها العدلية بإطلاق خدمة بوابة ناجز الإلكترونية، يتم التعامل مع البوابة لتسجيل القضايا والاستعلام عنها، كما يتم تحديد ألية السداد الإلكتروني للمستحقات الخاصة بتقديم القضايا أو الغرامات المستحقة، بتحديد ألية الدفع بربطها بالحساب المصرفي لصاحب الطلب، وقد قامت وزارة العدل بإطلاق المنصة منذ حولي ثلاثة سنوات وقد لاقت قبولا وإقبالا من أوساط المتعاملات بالقضايا بوزارة العدل، وخاصة في وقت كرونا كانت ناجزة للتعاملات والاستعلام والسداد الإلكتروني، ولم تقف الحياة اليومية للشعب وقت الإغلاق بل تم إتاحة الدخول عليه بالهاتف النقال وعبر تطبيقات خاصة بوزارة العدل كذلك.

التعاملات الإلكترونية لبوابة ناجز وزارة العدل

أطلقت وزارة العدل البوابة للتسهيل على المواطنين في التعامل مع الوزارة وتم من خلالها القضاء على التعاملات الورقية والتعامل المباشر مع موظفي الوزارة، ويتم استخدام البوابة في الخدمات التالية:

تسجيل القضايا إلكترونيا والاستعلام عنها وعن موعد حضور الجلسات.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات، مؤقت أو دائم، للتعرف على حقوق المواطن والخدمات التي ما تزال متاحة له.

السداد الإلكتروني لمستحقات ومصروفات القضايا وأيضا السداد الإلكتروني للغرامات.

ويمكن لصاحب الطلب الاستعلام عن القضايا التباعة لوزارة العدل السعودية من خلال الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال منصة أبشر أفراد، من خلال حساب فرج على المنصة، ويتم اختيار الخدمات العدلية بالمنصة، أو من خلال بوابة ناجز وهي الطريقة المباشرة والاقرب للاستعلام عن القضايا.

الخدمات التي يتم رفع الإيقاف فيها والخدمات لا يشملها الإيقاف

يتم رفع الخدمات عن التعاملات المصرفية ويكون فقط في الاقتراض الجديد من المصرف، وخاصة للذين تم إيقاف الخدمات عنهم بسبب عدم الوفاء بأقساط المصرف على القروض المستحقة.

تقوم وزارة العدل بإيقاف تحديث رخصة القيادة وخاصة للذين تتم إيقاف الخدمات عنهم بسبب عدم سداد غرامات تخص المرور ومخالفة القوانين المنظمة للسير على الطرقات.

لا يسمح للموقوفين بتجديد جواز السفر أو السفر خارج البلاد إلا بعد سداد المستحقات عليهم.

يمنع إيقاف الخدمات عن التعليم أو الصحة كما لا يتم الحرمان من الراتب أو السحب من الرصيد المصرفي.

الاستعلام عن إيقاف الخدمات العدلية

يقوم صاحب الطلب بالدخول على ( بوابة ناجز للخدمات الخاصة بوزارة العدل ). يتم اختيار ايقونة “بدأ الخدمة”. يقوم بتسجيل رقم بطاقة الأحوال. ثم يتم تسجيل الدخول. يتم الدخول على خدمة الاستعلام عن الخدمات العدلية للتعرف على حالة الإيقاف.

يقوم الراغب في رفع الوقف بسداد المستحقات عليه والحصول على المخالصة ليتم رفع الإيقاف عنه عبر بوابة ناجز في خلال يوم واحد.