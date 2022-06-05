نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التقديم إلكترونيا لأداء فريضة الحج وشروط التسجيل للمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التقديم إلكترونيا لأداء فريضة الحج تقوم وزارة الحج والعمرة السعودية عن إعلان فتح باب تلقى الطلبات إلكترونيا وتقوم بعرض خطوات تقديم الطلبات،وعرض كافة أسعار الحج لكثير من المواطنين والمقيمين الذين يرغبون في القيام بمناسك الحج من داخل المملكة العربية السعودية، ويتم الالتزام بالتعليمات الخاصة بوزارة الحج حيث تقوم الوزارة في الأول من ذو القعدة بإطلاق رابط إلكتروني للراغبين في أداء فريضة الحج من داخل الأراضي السعودية، ويتم استمرار تلقى الطلبات لمدة 10 أيام ويتم أجراء قرعة علنية إلكترونية، وذلك عن طريق البوابة الموحدة للحج في كل المدريات، نسبة إلى أعداد المتقدمين في كل مديرية وهناك حالات يكون لها نسبة احتياطيا في حالة الوفاة أو عدم السداد أو الاعتذار عن السفر، وممنوع التنازل أو البيع أو الهبة لفرصة الحج إلى آخرين ولا تورث في حالة الوفاة .

كيفية التقديم إلكترونيا لأداء فريضة الحج

ويحرص الراغب في الحج بتطبيق كافة التعليمات الخاصة بكل ما يهم الحج وكذلك شروط التقديم لحج القرعة وكيفية طلب ذلك إلكترونيا عن طريق القيام بالتالي :

يتم إدخال البيانات الموجودة بطاقة الرقم القومى للمتقدم على أن تكون سارية الصلاحية . أن يكون كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك. ألا يقل سن الرجال عن 25 عاما حتى أقل من65 عاما. يشترط في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 10 شوال من العام الحالي، ويستثنى من شرط السـن المرافق لاحد والديه. بالنسبة للسيدات يشترط وجود محرم شرعي لهن لا يقل عمره عــن 18 عام باستثناء السيدات البالغات من العمر45 عام. لابد من تقديم طلب الحج في جهة واحدة فقط . يتم تحديد جهة سفر الحاج الفائز وفقا لمحل إقامته الموجود في الرقم القومى.

شروط تسجيل الحج للمقيمين

وتقوم وزارة الحج والعمرة بتوفير مساكن للحجاج القرعة مزودة بمصاعد، ويتم الفصل بين السيدات والرجال بغرف الإقامة وفقا لشروط السلطات السعودية، ويقوم المقيمين بتطبيق الشروط التي حددتها وزارة الحج وهى: