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عمر شويل - جدة الاستعلام عن أهلية الضمان بالرقم المدني للمسجلين حديثا بنظام الضمان المطور، هؤلاء الراغبين في الحصول على الراتب الشهري الذي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديمها لعدد من فئات الشعب السعودي، وتقوم الوزارة بتقديم الدعم الشهري للأسر الفقيرة والمحتاجة والتي تنطبق عليها شروط الاستحقاق تحت مظلة النظام المطور الجديد الذي قامت الوزارة بتحديثه مؤخرا ليشمل فئات أكبر من الشعب والذي قام بتخصيص الدعم وتحديد الفئات المستفيدة.
الاستعلام عن أهلية الضمان بالرقم المدني sso.hrsd.gov.sa الباحث الاجتماعي ورقم الضمان الموحد
الباحث الميداني
سيتصل على المستفيد
برقم الجوال المسجل بالموقع
ويجب على المستفيد التعاون مع الباحث ✅#الضمان_الاجتماعي_المطور
pic.twitter.com/P5aQvrMEO5
— سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931)
الباحث الميداني— سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) June 4, 2022
سيتصل على المستفيد
برقم الجوال المسجل بالموقع
ويجب على المستفيد التعاون مع الباحث ✅#الضمان_الاجتماعي_المطور
pic.twitter.com/P5aQvrMEO5
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحديث الجديد على نظام الضمان الاجتماعي، وذلك فقد قامت في نوفمبر 2021 بإطلاق تحديث النظام واطلقت الضمان المطور الجديد ليشمل فئات جديدة من مستفيدي الدعم الوزاري، وقامت بإطلاق الشروط التي يستحق عليها المسجلين للدعم، وقامت بشمول فئات جديدة، مثل الموظفين والعاطلين عن العمل، إلى المنظومة الجديدة ليحصل كل منهم على معاش من الوزارة مقيدا بعدد من الشروط، كما تم وضع شروط جديدة لاستحقاق المطلقات والارامل للراتب الكامل من الوزارة، وجاء التحديث بأوامر مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الذي يهتم كثيرا لمستفيدي الضمان ويهتم بصرف الراتب الذي يضمن لهم حياة كريمة تحت مظلة رعاية الوزارة.
نزول الباحث الاجتماعي
يقوم المسجلين حديثا بطلب معاش وراتب الضمان المطور الجديد بمتابعة الطلبات الخاصة بهم إلكترونيا، ولا يتم البت في الطلبات إلا بعد استيفاء شروط الاستحقاق، ويقوم الباحث الاجتماعي بزيارة إلى منزل صاحب الطلب، مقر السكن، للتأكد من الظروف الاجتماعي والوضع المالي، وعند قبول الباحث الاجتماعي لتسجيل صاحب الطلب والتأكد من الاستحقاق يكون عليه التأكيد على رقم الإيبان البنكي، والذي يصل عليه راتب الضمان، ثم الانتظار لوصول رسالة الأهلية على رقم الهاتف النقال الذي قام بتسجيله.
ومن الهام أن يكون المتقدم بطلب مستحقا له حيث يكون الهدف الأساسي للدعم هو مساعدة المستحقين والفقراء وأصحاب الدخل المنخفض، وتؤكد الوزارة على ضرورة تسجيل البيانات الصحيحة وعدم التلاعب بالمعلومات، ويقوم صاحب الطلب بالإقرار بصحة البيانات المقدمة بينما يتم معاقبة المتلاعبين بالبيانات أو الذين قاموا بإخفاء الأملاك من التسجيل بالمعاقبة القانونية حسب اللوائح المنظمة لذلك.
موعد وصول رسالة أهلية استحقاق الضمان
يقوم صاحب الطلب بالتسجيل في رابط الضمان المطور بينما يتم دراسة الطلب في خلال ثلاثة أسابيع من التسجيل، يصل فيهم الباحث الاجتماعي للمسكن ويتم التأكد من البيانات التي قام بتسجيلها إلكترونيا، ويصل إلى المسجلين رسالة التأهيل، كما يصل إلى غير المؤهلين رسالة بعدم الأهلية ويتم ذكر سبب عدم التأهيل فيها، ويقوم بإعادة التسجيل من جديد ليتم الاستحقاق.
الاستعلام عن الأهلية من منصة الدعم والحماية الاجتماعية
- يقوم صاحب الطلب بالتسجيل على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم الهوية أو عبر المنصة الوطنية الموحدة.
- يتم تسجيل رقم السجل المدني ورقم الطلب.
- يتم الدخول على حساب الفرد على منصة الدعم والحماية للتأكد من الأهلية.
- يمكن الاتصال على رقم الضمان الموحد 19911 للاستعلام وتقديم الشكاوى.
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