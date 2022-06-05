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عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج استحقاق سكني sakani.sa وذلك للمسجلين في البرنامج السكني المقدم من وزارة الإسكان الراغبين في تملك مسكن خاص لهم، من عدد من فئات المجتمع، من القادرين وغير القادرين، حيث يتم طرح أراضي وشقق سكنية في ميع المحافظات السعودية وفق مستويات المجتمع جميعها ضمن خطط المملكة في رؤية 2030 والتي تشارك فيها جميع مؤسسات المملكة الحكومية للمشاركة في رقمنة مؤسسات الدولة وتطويرها.

الاستعلام عن نتائج استحقاق سكني sakani.sa الإسكان التنموي 1443 رقم سكني الموحد المجاني

تم إطلاق مركزعناية المستفيد لخدمتكم وموافاتكم بالمعلومات الكافية عن جميع البرامج والمبادرات السكنية، من الأحد إلى الخميس لمدة 12 ساعة يومياً عبر الرقم 199090. pic.twitter.com/AGoYysvZ9Y — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) تم إطلاق مركزعناية المستفيد لخدمتكم وموافاتكم بالمعلومات الكافية عن جميع البرامج والمبادرات السكنية، من الأحد إلى الخميس لمدة 12 ساعة يومياً عبر الرقم 199090. pic.twitter.com/AGoYysvZ9Y — العناية بالمستفيدين | سكني (@SaudiHousingCC) February 14, 2019

تقوم المملكة في خطو التطوير الاقتصادي والانتقال الرقمي بتطوير جميع مؤسساتها وخاصة في السنوات لأخيرة، حيث تشارك مؤسسات المملكة الحكومية في رؤية 2030 لمستقبل المملكة القريب، وقامت وزارة الإسكان بالاشتراك في تلك الرؤية بمحورين، أولهما كانت التعامل الرقمي عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان لجميع شرائح السكن، للراغبين في تلك الأراضي او الشقق السكنية، كما تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توفير سكن منخفض التكاليف لمستفيدي الوزارة، ويكون المحور الثاني هو خطة تملك 85% من الشعب لمسكنه ولذلك تسعى الوزارة لتوزيع الشقق والأراضي من عدد من المستويات لجميع الراغبين فيها.

تسجيل الإسكان التنموي

تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وزارة الإسكان في السعي لتملك الشعب للمسكن، حيث تقوم بصرف بدل سكن لمستفيدي معاش الضمان الاجتماعي، ولذلك تسعى لإيقاف هذا الدعم تدريجيا من خلال توفير السكن منخفض التكاليف أو الإسكان التنموي التابع للوزارة والذي يستفيد منه مستفيدي الوزارة من أصحاب الدخل المنخفض، وتسعى مؤسسات أخرى مثل الديوان الملكي السعودي بتوفير أراضي سكنية مجانية لغير القادرين بعد أن يتم التقديم وطلب الحصول على أرض سكنية مجانية في معروض للديوان.

الاستعلام عن نتائج استحقاق سكني

يتم الدخول على الرابط الرسمي لوزارة الإسكان. يقوم المستخدم باختيار ايقونة تسجيل دخول الخدمة. يتم إدخال رقم الهوية الوطنية وتسجيل رمز التحقق. قم بإدخال كلمة المرور ثم سجل الطلب. يمكن الدخول من منصة النفاذ الوطني. من المتاح للمستخدم الدخول على خدمة سؤال وجواب سكني. تتاح الخدمة من خلال جوجل بلاي على الهاتف النقال.

رقم سكني الموحد وكيفية التواصل مع موظفي الوزارة