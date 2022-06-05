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عمر شويل - جدة موعد نزول معاشات الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السابعة 1443 للشهر القادم هل ستكون قبل عيد الأضحى هذا ما سنجيب عليه خلال هذا المقال، حيث قد خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين والمواطنات معاش الضمان، وذلك لمساعدة الأسر محدودة الدخل ومن المقرر إيداع معاش الضمان الاجتماعي في حسابات المستفيدين في بداية شهر يونيو، ولذلك تسعى وزارة الموارد البشرية إلى توحيد موعد صرف الضمان في النظام القديم ونظام الضمان الاجتماعي المطور والذي سنعمل على توضيحه من خلال موقعنا .. تابعونا.

موعد نزول معاشات الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السابعة 1443 للشهر القادم

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية بالإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، حيث سوف يتم صرفه في بداية شهر يونيو، وذلك لمساعدة الأسر محدودة الدخل، وسوف تقوم الوزارة بتوحيد موعد صرف النظام القديم مع موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وتن توحيد النظام ليكون موعد الصرف للنظامين الجديد والقديم في اليوم الأول من الشهر الميلادي، ونعم سيكون قبل عيد الأضحى المبارك

مدة التحقق من الآيبان في الضمان الاجتماعي المطور

إن مدة التحقق من الآيبان ومدى استحقاق الأسرة للدعم المادي في خلال ٢٠ يوم من قيام المواطن بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، حيث يتم معرفة مدى صحة المعلومات عن الأسرة والنزول ميدانيا للتأكد من ذلك ويتم صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لمدة عامين، وذلك لمن توافرت فيهم شروط الحصول على المعاش.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

لقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور الموجودة على الإنترنت.

ثم يتم النقر على زر انشاء حساب جديد.

ثم يتم إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد الخاص بالمواطن.

ثم يتم إدخال رقن الهاتف المحمول وجميع البيانات الأخرى المطلوبة، ويجب التأكد من صحتها.

ثم يتم ارسال رمز التحقق لإدخاله، ويقوم بحفظ البيانات وإرسال الطلب.

وسوف تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد ذلك بمراجعة طلبات المواطنين المتقدمين والتأكد من صحتها، وعمل زيارات ميدانية للأسرة، ثم بعد ذلك يتم صرف مبلغ الضمان الاجتماعي لمدة سنتين، بعد التأكد بشكل تام من استحقاق الأسرة للدعم.