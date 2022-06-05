نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حجز واستخراج تصريح الحج والعمرة للمقيمين بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تصاريح الحج للمقيمين في المملكة العربية السعودية لعام 1443 في الساعات القليلة الماضية أصبح متصدر عملية البحث، حيث أجرى العديد من المواطنين السعوديين المقيمين في محافظات المملكة العربية السعودية عمليات بحث مكثفة للتساؤل عن كيفية الحصول على تصاريح الحج للمقيمين في المملكة العربية السعودية عام 1443 الهجري، الجدير بالذكر بأنه لم يبق سوى أسابيع قليلة وسيبدأ الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج إلى، لذلك فتحت وزارة الحج والعمرة في المملكة باب التسجيل الإلكتروني للحصول على تصاريح الحج للمقيمين في المملكة العربية السعودية وهذا ما سوف نتعرف عليه في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني.

استخراج تصريح الحج للمقيمين عبر موقع وزارة الحج والعمرة

أولا يجب على المستخدم زيارة الموقع الرسمي لوزارة الحج والعمرة. بعد الانتقال إلى رابط موقع الوزارة اضغط على قائمة “الخدمات والحجوزات”. في الخيارات الموجودة في القائمة السابقة انقر فوق “طلب الحجز”. إدخال عدد الحجاج وتحديد الذكور والإناث. أدخل اسم مدينة وحدد خطة حجز وانقر فوق إرسال. في هذه الخطوة يتعين على المستخدم تحديد أحد برامج الحج المتاحة ثم الحجز عن طريق رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. أخيرا يسجل المستخدم البيانات التي تم استقبالها علي الهاتف المحمول.

شروط استخراج تصريح الحج للمقيمين بالمملكة 1443

تشترط وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية بعض الشروط التي يجب على المتقدمين استيفاؤها من أجل الحصول على تصريح حج داخلي من المملكة العربية السعودية وهي:

سلامة المتقدمين والراغبين في أداء فريضة الحج من أي مرض معدي أو مزمن.

يجب أن يكون عمر الحجاج أقل من 65 عاما وأكبر من 18 عاما.

تقديم دليل على أن جميع جرعات لقاح Covid-19 قد تم أخدها بشرط أن يكون اللقاح معتمدا داخل المملكة.

يجب أيضا تقديم الفحص النهائي لـ Covid-19 في غضون ثلاثة أيام قبل السفر.

يجب إتباع جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية خلال مراسم الحج.

خطوات استخراج تصريح الحج عبر تطبيق أبشر