نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى آخر موعد للتسجيل في الضمان المطور للمستفيدين الجدد والقدامى؟ الموارد البشرية السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر إجابة متى آخر موعد للتسجيل في الضمان المطور حيث يهتم جميع المستفيدين بالتحقق من هذا التاريخ، ونظام الضمان الاجتماعي المطور نظام جديد يهدف إلى وصول الدعم إلى كافة المستحقين له، مع ضمان وصول الدعم فقط لمن يستحق، ولقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط، التي لابد من توافرها للحصول على هذا المعاش، وبدونها لا يتم الحصول عليه.

متى آخر موعد للتسجيل في الضمان المطور

بالنسبة إلى المتقدمين الجدد للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور، لا يوجد موعد محدد لهم للتسجيل، ويمكنهم التسجيل في أي وقت، أما المستفيدين الحاليين ممن يرغبون في التسجيل بالضمان الاجتماعي المطور تم الإعلان في السابق أن آخر موعد للتقديم هو 23 مايو 2022، ولكن تم تأجيل هذا الموعد وأصبح آخر تاريخ للتقديم هو الأحد 30 أكتوبر 2022، الموافق 5 ربيع الثاني 1444.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

لقد تم تسهيل خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، وتتمثل هذه الخطوات في التالي:

الدخول إلى منصة الدعم والحماية التابعة إلى وزارة الموارد البشرية.

الضغط على تسجيل حساب جديد.

كتابة جميع المعلومات المطلوبة، اسم المستخدم، كلمة المرور.

إعادة كتابة رمز التحقق.

قراءة الشروط والضغط على الموافقة عليها.

الضغط على كلمة تسجيل، شاهد الفيديو:

أهداف الضمان الاجتماعي المطور

تحقيق جميع أهداف الحماية الاجتماعية، مع توفير الدعم المادي والتأهيل والتدريب لكل المستحقين.

دعم جميع الفئات الفقيرة الأشد احتياج، تعرف على إجابة تساؤل هل الضمان المطور مستمر مدى الحياة؟

تحسين القوى العاملة مع توفير تدريبات تهدف إلى الارتقاء بمستوى مهاراتهم، وبالتالي تحسين مستواهم الاجتماعي والاقتصادي.

كيفية تقديم اعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور

تم الإعلان من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الخطوات التي يجب اتباعها لتقديم اعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطور بصورة إلكترونية، وهو ما يتم من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: