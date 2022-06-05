نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاختبارات الوطنية نافس المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمملكة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاختبارات الوطنية نافس، حيث أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب بواسطة الشراكة مع وزارة التعليم عن بدء انطلاق الاختبارات الوطنية نافس، حيث يغطي هذا الاختبار كافة المدارس الابتدائية والمدارس المتوسطة في المملكة العربية السعودية، وتحدد الهيئة عينة شاملة تستوجب الوصول إلى ما يقرب من 500 ألف طالب وطالبة بعدد 20 ألف مدرسة داخل الأراضي السعودية، ويتم تطبيق هذه الاختبارات وفق هذه الشمولية بأول مرة داخل المملكة، ويأتي ذلك في دور التنسيق المتكامل والمتواصل بين هيئة التقويم وبين وزارة التعليم؛ ويهدف هذا الاختيار إلى قياس وتحسين جودة التعليم داخل المملكة، والعمل علي تحقيق جميع الأهداف الوطنية وفق رؤية المملكة حتي عام 2030، وتنفيذ برنامج التنمية الذي يخص القدرات البشرية، وسوف نوضح لكم تفاصيل الاختبارات الوطنية نافس.

الاختبارات الوطنية نافس

يتم إجراء جميع الاختبارات وفق ما هو متبع عالميًا قبل أن يتم انتهاء العام الدراسي خلال كل عام دراسي، بواسطة اختبار وطني واحد يحتوي علي القراءة والرياضيات وكذلك العلوم لكلا من الصفين الثالث المتوسط والصف السادس الابتدائي، حيث يتم اختيار عينة من الطلبة في كل مدرسة من المدارس المتوسطة أو المدارس الابتدائية سواء كانت هذه المدارس حكومية أو أهلية أو مدارس عالمية.

وسوف يتم تطبيق هذا الاختبار على الصف الثالث المتوسط في المدة الزمية التي تبدأ في يومي 5 – 8 / يونيو / 2022م، فيما سيتم تطبيق هذا الاختبار لكلاً من الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الابتدائي بالفترة الزمنية خلال يومي 9 – 14 / يونيو / 2022م.

وقد أعلنت هيئة التقويم بأنه سوف يكون التطبيق للصف الثالث الابتدائي بواسطة اختبار وطني موحد يضم القراءة والرياضيات فقط وفق عينة خاصة من المدارس الابتدائية، كما سيصاحب هذا الاختبار تنفيذ بعض الاستبيانات التي تخص طلبة العينة بكل مدرسة، وأيضاً استبيانات تخص المديرين بالمدارس والمعلمين والمعلمات وأيضاً لأولياء الأمور.

أهمية اختبار نافس

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب بأن اختبار نافس يساعد في التعرف على المستوى العام للتحصيل التعليمي لجميع طلبة المدارس، وخلق دافع للتميز والتنافس بشكل إيجابي بين كافة المدارس وبين المكاتب والإدارات التعليمية في المملكة، وإخطار جميع أولياء الأمور بالمستوى الخاص بنسبة التحصيل التعليمي للأبناء.