نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون كفيل وبدون ضمانات بنك الأهلي في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون كفيل، هو من التمويلات التي يتم البحث عنها يوميا من قبل أشخاص عديده في المملكة العربية السعودية، ويعتبر القرض الشخصي من الأمور الهامة جدا سواء للمواطنين أو المقيمين بالأراضي السعودية، ونجد أن هناك بنوك وعدد من الجهات التي تقدم هذا النوع من الخدمات المصرفية وهى تمويل بدون كفيل وبدون ضمانات، ومنها بنك الأهلي التجاري وهناك أيضا شركة المرابحة للتمويل، وتقوم الشركة بتقديم قرض شخصي بدون كفيل بشروط تتناسب مع الظروف الخاصة بمقدم الطلب، ودائما ما يسعى الشباب على البحث عن تمويل شخصي غير تقليديه خصوصا في ظل الظروف التي تمر بها المملكة في هذه الأيام، وسوف نتعرف من خلال هذه المقالة على طل تفاصيل هذا النوع من القروض التي تقدم لجميع الأشخاص في السعودية والذي يقدم من خلال البنك الأهلي.

قرض بدون كفيل وبدون ضمانات بنك الأهلي

تسعى حكومة المملكة العربية السعودية دائما إلى تقديم يد العون لكل المواطنين بالمملكة، ومن المعروف أن هناك أشخاص كثيرين يبحثون قرض بدون كفيل وبدون وظيفه، ولهذا جاء بنك الأهلي بتقديم هذه الخدمة المصرفية لهؤلاء الباحثين عن هذا النوع من التمويل، وهناك أيضا نوع اخر من التمويلات وهو قروض للنساء بدون كفيل وهذا يعتبر احد اهم القروض المقدمة بالمملكة، ويقدم البنك الأهلي قروض بدون كفيل ولا وظيفه بشروط ميسره وهذا النوع من التمويلات كما وضحنا لا يحتاج إلى كفيل، وسوف نتعرف على مميزات هذا القرض وشروطه أيضا.

مميزات تمويل بنك الأهلي التجاري

أولا تمويل بنك الأهلي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على قرض بحد ادني 5000 ريال سعودي.

البنك الأهلي التجاري يتميز بعد احتساب نسبة مئويه.

عدم احتساب فوائد سنويه إذا كان فترة السداد تصل إلى 6 شهور.

خطوات التقديم على تمويل البنك الأهلي