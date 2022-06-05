نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443/2022 عبر منصة التأشيرات visa.mofa.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت معدلات البحث حول الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز في الآونة الأخيرة خاصة مع اقتراب موسم الحج حيث يرغب الكثيرون في الاستفسار عن التأشيرة السعودية إلكترونيًا باعتبارها من أهم الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية السعودية والتي تتيح إمكانية الاستفسار والاستعلام عن كافة الخدمات وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443/2022

أطلقت وزارة الخارجية السعودية العديد من المنصات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين الاستفسار عن التأشيرة سواء الخاصة بالأفراد أو القطاعات في أي وقت بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب لمقر القنصلية السعودية، فيما يلي توضيح ذلك:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية منصة التأشيرات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم اختيار أيقونة إدخال التي تظهر على الشاشة فور فتحها.

ثم يتم تسجيل رقم الطلب بدقة شديدة.

بعد ذلك يتم كتابة رقم الجواز في المكان المخصص له.

ثم يتم إدخال الرقم المرئي بدقة وعناية.

بعد ذلك يتم اختيار ايقونة استعلام.

في حالة ما إذا كان مواطنًا سعوديًا عليه اختيار إحدى الخيارات الآتية: طلب زيارة عائلية أو طلب زيارة أو طلب تمديد تأشيرة العودة أو طلب تأشيرة الحج كما يمكنه الضغط على خدمات الاستفسارات والمقترحات.

أما في حالة ما إذا كان مقيمًا في الدولة فعليه اختيار إحدى الخيارات التالية: طلب زيارة عائلية أو تمديد تأشيرة العودة أو خدمة طلب تأشيرة عمل لموظفي البعثات أو طلب تأشيرة إقامة لموظفي البعثات.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية

تسهيلًا على المواطنين أتاحت وزارة الخارجية السعودية إمكانية الاستعلام عن التأشيرة إلكترونيًا بمنتهى السهولة والسرعة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية منصة التأشيرات الإلكترونية.

بعد ذلك يتم اختيار ايقونة استعلام الظاهرة على الشاشة.

ثم اختيار البحث عن تأشيرات وزارة الخارجية.

بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة سواء كانت رقم التأشيرة أو الرقم القومي المسجل في الجواز.

ثم يتم اختيار أيقونة استعلام وستظهر كل البيانات امام بوضوح.

في نهاية مقال الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443/2022 حيث تم التعرف على كيفية الاستعلام إلكترونيًا. عن التأشيرة لتوفير الوقت والجهد وهي إحدى الخدمات الإلكترونية المميزة المقدمة من قبل الخارجية السعودية لكافة المواطنين.