نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “أجير الحج” كيفية الحصول على فرصة العمل في موسم الحج 1443 عبر منصة أجير ajeer في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن طريقة الحصول على فرص العمل من خلال منصة أجير الإلكترونية وذلك بالتعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة مع اقتراب موسم الحج 1443 والذي يرغب خلاله الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة بالحصول على فرصة العمل والتي تكون متاحة بشكل كبير وتحتاج الكثير من الأماكن إلى أعداد كبيرة لتعمل خلال الموسم الذي يشهد قدوم أعداد كثيرة من مختلف أنحاء العالم من أجل أداء فريضة الحج، وهو ما يجعل جميع المنشآت التي تعمل لخدمات الحج في حاجة إلى المزيد من العمالة بمختلف التخصصات التي تفيدهم.

فرصة العمل في موسم الحج 1443

وأعلنت الوزارة بأنه يمكن للراغبين في العمل بموسم الحج التسجيل من خلال المنصة الإلكترونية والتي تم تصميمها من أجل توفير الكثير من الفرص الشاغرة للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى استخراج التصاريح اللازمة قبل بدء العمل في مكة المكرمة، ويأتي ذلك وسط احتياج الكثير من الأماكن في المدينة المقدسة إلى العمال في مختلف المجالات، ولذلك تقوم المنشآت المختلفة بالإعلان من خلال المنصة المواصفات المطلوبة والراتب وكافة التفاصيل التي تفيد الراغب في العمل والذي يكون أمامه العديد من الفرص والتي يمكن اختيار ما يناسبه منها ويقوم بالتقديم عليها من خلال المنصة.

وتعمل المنصة على عدة أمور هامة للجميع، أولها أنها توفر لجميع المنشآت الحاصلة على تصريح للعمل داخل مكة المكرمة في موسم الحج العمالة اللازمة والتي تساعدهم في تحقيق الربح من خلال الموسم الذي يشهد عدد كبير من المسلمين، كما توفر المنصة إلى الكثير من المواطنين والمقيمين فرص العمل التي تلائمهم.

طريقة التقديم على الوظائف من خلال منصة أجير

وتعد منصة أجير هي بوابة إلكترونية تعمل على التسهيل للمواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت المختلفة في الوصول إلى بعضهم والاتفاق على العمل بكل سهولة، وبدون بذل الكثير من الجهد، ويأتي ذلك ضمن سعي المملكة في جعل جميع الخدمات متاحة من خلال النظام الإلكتروني، ولكي يتم التعرف على الوظائف المتاحة والتقديم عليها يجب إتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة أجير الإلكترونية

اختيار ما إذا كنت من الأفراد أو المنشآت.

تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور.

سوف تظهر أمامك فرص العمل المتاحة والتفاصيل الخاصة بها.

يمكنك التقديم على ما يناسبك.

ويأتي ذلك وسط اتجاه المملكة خلال السنوات الأخيرة في دعم سوق العمل المحلي وتقليل عدد من يتم استقدامهم من الخارج وتوظيف المقيمين داخل المملكة.