نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متاح الان وموافقة فورية وبدون كفيل وبلا تحويل راتب50 الف ريال تمويل إمكان الراجحي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي يقدم خدمات مصرفية عديدة ومتنوعة لكافة عملائه ومن أهم مايقدمه بنك الراجحي تمويل امكان فهو من أشهر التمويلات بالمملكة العربية السعودية، حيث إن المسؤول عنه كل من بنك الراجحي أحد أشهر وأكبر بالنوك بالمملكة،ونوضح بداخل المقال اهم المزايا وشروط الحصول على تمويل امكان وكيفية التقديم على تمويل امكان ، حيث يهدف كل من الراجحي وإمكان إلى تقديم المساعدة للمواطنين، وتقديم خدمات تمويلية سريعة وسهلة تساهم في تقديم دعم مادي فوري للمواطن. مزايا تمويل إمكان الراجحي الميسر: تتوافق أحكام تمويل امكان مع أحكام الشريعة الإسلامية

تبدأ قيمة التمويل من 2000 ريال سعودي بحد أدنى وتصل إلى 50 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

من أهم المميزات إنه لا يحتاج إلى كفيل.

كذلك التمويل متاح لجميع عملاء البنوك.

يمكن للمتقاعدين التقديم على التمويل.

التقسيط على فترات طويلة تصل إلى عامين.

كما يمكن السداد المبكر. أنواع قروض إمكان الراجحي: أولاً: القرض أو التمويل الشخصي أو التمويل الميسر، وقد تم إتاحته لجميع عملاء البنوك.

ثانيا: إتاحة كافة الأشخاص المواطنين سعودي الجنسية الاستفادة من قرض التمويل الإضافي (الشركات).

ثالثا: وأيضاً قرض تحسين ظروف المعيشة. الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض إمكان الراجحي: إتاحة المواطن السعودي الجنسية الاستفادة من التمويل، أما فيما يتعلق بتمويل إمكان الراجحي الميسر فيمكن لكل من المواطن السعودي والمقيم بالمملكة التقديم.

كما يشترط أن لا يقل سن المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً في حالة الموظفين المحولين على مصرف الراجحي، أما في الموظفين غير المحولين على مصرف الراجحي فيجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً، وأن لا يزيد عن 60 عاماً.

وفي حالة المواطن المتقاعد، يجب أن لا يزيد العمر 70 عاماً.

ويمكن لكل من هذه الفئات الاستفادة من تمويل اليسر وهذه الفئات تتمثل في أحد العاملين بالقطاع المدني (شبه حكومي، قطاع خاص، متقاعدين).

أما فيما يتعلق بالتمويل الإضافي يمكن لكل من الفئات المتقدمين للعاملين بالقطاع المدني، وكذلك القطاع العسكري التقديم.

ويشترط أن لا تقل مدة العمل بالقطاع الخاص والغير محولين على بنك الراجحي عن 6 شهور.

كما يشترط وجود سجل ائتماني سليم. في حالة التقديم على التمويل الإضافي، يجب وجود تمويل قائم. كيفية التسجيل من خلال التطبيق: اولا : يتم تحميل التطبيق من هنا في حالة الأندرويد أو من هنا في حالة الأيفون.

ثم عليك بفتح التطبيق وتسجيل الدخول.

ثم تقوم بإدخال جميع بيانات التسجيل المطلوبة.

ثم تقوم برفع وإرفاق جميع المستندات، ثم تسجيل.

ثم تنتظر سوف يتم ارسال رسالة بالموافقة الفورية، ويمكن بعد ذلك تحديد قيمة المبلغ التمويلي ومدة سداد الأقساط.

ثم تقوم بتحديد طريقة السداد، والتوقيع، ثم إدخال بيانات الحساب المصرفي. وكيفية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني: ادخل على رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي.

ثم عليك بإدخال بيانات التسجيل المطلوبة.

ثم تقوم بتحديد الخدمات المصرفية الإلكترونية.

ثم عليك بتحديد تمويل إمكان الراجحي.

ثم تقوم بملء وكتابة جميع البيانات المطلوبة، ثم تقديم، وهذه الطريقة متاحة فقط لعملاء الراجحي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متاح الان وموافقة فورية وبدون كفيل وبلا تحويل راتب50 الف ريال تمويل إمكان الراجحي الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.