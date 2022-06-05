نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة المياه الوطنية بالمملكة وكيفية الاستعلام عن فاتورة المياه وطريقة دفع الفاتورة الكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة في الكثير من الاحيان يتسال بعض المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة المياة وكيفية الدفع الكترونيا ومن خلال المقال نوضح طريقة الاستعلام عن فاتورة المياة وطريقة الدفع الفاتورة الكترونيا ومن خلال هاتفك، فهى من أهم الأمور الهامة التي يهتم بها كافة المواطنين أخر كل شهر، ولذلك طورت شركة المياه الوطنية أكثر من طريقة يمكنك من خلالها المواطنين الاستعلام عن فاتورة المياه وتقديم طلب اعتراض برقم الحساب، ويمكنك أيضاً دفع فاتورة المياه بشكل إلكتروني عبر بوابة شركة المياه الوطنية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات الحكومية لدفع الفاتورة. كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه عبر شركة المياه الوطنية: ادخل على رابط المنصة الرسمية التابعة لشركة المياه الوطنية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إذا كنت مسجل من قبل.

ثم تقوم بالضغط على حساب جديد إذا كنت غير مسجل.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة المعلومات والاستعلامات.

اختيار الاستعلام عن فاتورة المياه.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة الاستعلام برقم الحساب.

ثم تقوم بكتابة رقم الحساب التي تريد الاستعلام عنه.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة استعلام.

انتظر سوف يظهر أمامك جميع فواتير سداد المياه وكافة الفواتير المتأخرة والغرامات إذا كان هناك غرامات. كيفية دفع فاتورة المياه إلكترونيا: ادخل على رابط منصة شركة المياه الوطنية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم انتظر سوف يتم إرسال رمز على هاتفك.

التأكد من إدخال الرمز في الخانة المخصص لها.

ثم تقوم بالضغط على أيقونة رقم الحساب لتتمكن من تسديد الفاتورة.

ثم تقوم بالدخول إلى بوابة الراجحي.

ثم عليك بملء البيانات المطلوبة.

ثم تقوم باختيار فاتورة المياه.

كتابة رقم الحساب قم بإدخاله.

انتظر سوف يتم التأكد أنك لست روبوت.

ثم تقوم بالضغط على فواتير الخدمات الإلكترونية، ثم تحديد نوع الفاتورة، ثم فاتورة المياه.

ثم تقوم بالضغط على ايقونة تسديد فاتورة المياه.

انتظر سوف يتم إرسال رسالة نصية على هاتفك برمز التحقق.

ثم عليك بادخال الرمز المرسل بالرسالة لاستكمال عملية تسديد الفاتورة.

ثم تقوم باختيار بنك الراجحي المراد الدفع من خلاله.

ثم عليك بتحديد الدفع وإدخال رقم الحساب البنكي.

وبعد تحديد القيمة التي تردي دفعها قيمة فاتورة المياة واتمام الخطوة السابقة على الفور ستصل رسالة نصية تؤكد دفع فاتورة المياه.

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