نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هاتفك قرض 300 الف ريال مدعوم وفوري من بنك الرياض أون لاين والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الرياض يقدم افضل عروضه التمويلية قرض مدعوم يصل الى 300 الف ريال من خلال هاتفك اون لاين وموافقة سريعة ودون الحاجة لأن يقوم العميل بزيارة أيا من فروع البنك،ونوضح بداخل المقال شروط الحصول على القرض المدعوم واهم مزاياه والاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض لشراء سيارة من بنك الرياض ونوضح كذلك كيفية التقديم على القرض المدعوم، حيث يقدم بنك الرياض عدد كبير من الخدمات الإلكترونية إلى العملاء التابعين له عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالموقع، ومن تلك الخدمات التي يمكن للعميل أن يحصل عليها أون لاين هي خدمة القرض الفوري لتمويل نقدي لتغطية مصاريف أبنائهم وأسرهم أو لشراء مسكن أكبر أو غيرها من النفقات والمصروفات الغير متوقعة، والذي يتم من خلال التسجيل في طلب الحصول عليه أون لاين عبر موقع البنك، وتتم مراجعة الطلب المقدم من العميل ثم التواصل معه دون الحاجة للذهاب الى البنك. شروط الحصول على القرض المدعوم من بنك الرياض: يشترط أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 23 عام ولا يقل عن ذلك.

الدخل الشهري للمتقدم بحد أدنى 10 آلاف ريال سعودي ولا يقل عن ذلك.

ويشترط ان تكون فترة العمل للمتقدم لا تقل عن عام.

ويشترط توافر حساب بنكي لدى العميل وتقديم الكشف الخاص به.

ويشترط تعبئة استمارة الحصول على التمويل وكتابة بيانات صحيحة بها.

ويشترط أن يحضر العميل بيان بتفاصيل العمل الخاص به وتفاصيل الراتب الشهري، وذلك عبر خطاب رسمي من جهة العمل. اهم مزايا الحصول على تمويل بنك الرياض: ضرورة أن يكون المتقدمين ذو جنسية سعودية فقط لا غير.

يتوافق تمويل بنك الرياض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

تمويل بنك الرياض باقل هامش ربح تنافسي

من أهم المميزات إنه يميل إلى نظام التقسيط بالسداد على فترات قد تصل إلى حوالي 5 سنوات ويتم السداد على فترات مرنة. الاوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض لشراء سياره من بنك الرياض: مطلوب تقديم تعريف بالراتب بتاريخ إصدار أقل من شهرين.

مطلوب تقديم أصل بطاقة الهوية الوطنية للسعوديين.

مطلوب تقديم أصل الإقامة وتكون سارية للمقيمين بالسعودية.

مطلوب تقديم أصل رخصة القيادة الخاصة وتكون سارية.

مطلوب عرض سعر السيارة من الوكيل المعتمد لدى البنك. كيفية الحصول على تمويل بنك الرياض: ادخل على رابط موقع الرياض أونلاين للاستفادة من خدمات التمويل الفوري.

ثم تقوم بالدخول على الخدمات الإلكترونية ثم طلب منتجات.

ثم تقوم باختيار التمويل الشخصي للدخول على استمارة التسجيل.

ثم عليك باختيار العميل مبلغ التمويل الذي يريد الحصول عليه ويختار مدة التمويل حسب إحتياجاته.

ثم يقوم العميل برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل.

ثم يقوم العميل بالموافقة على جميع الشروط والأحكام بعد قراءتها.

ثم عليك بملء وتعبئة الاستمارة ببيانات مقدم الطلب الصحيحة ثم النقر على إرسال الطلب.

ثم تتم مراجعة الطلب ثم التواصل مع العميل عبر رسالة موضح بها حالة قبول الطلب ام رفضه.

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