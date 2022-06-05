نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حول نقاط البيع الى مبالغ مالية نقدية او مشتروات من خلال البنك الراجحي الشروط والمزايا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الراجحي من أهم عمليات البحث بشكل تدريجي في محركات البحث لجوجل، مصرف الراجحي يقدم الكثير من خدماته للعملاء ولكافة المواطنين بالمملكة مقيمين ووافدين وسعوديين وللموظفين ومن بالمعاشات حيث يقدم تمويلات وقروض تتناسب مع جميع متطلبات العملاء وكما يقدم تمويل نقاط البيع، ونوضح بالمقال اهم مزاياه وشروطه واهم منتجات الراجحي التمويلية، حيث يعد الراجحي واحد من أشهر البنوك الموجودة في المملكة، حيث أنه يمتلك فروع في جميع أنحاء المملكة بل وحتى خارجها ومن إحدى خدمات التمويل التي يقدمها هي تمويل نقاط البيع التي يمكن أن تصل إلى 7.5 مليون دولار، ويقوم بتقديم الكثير من الخدمات التمويلية المتطورة التي يرغب الكثير من العملاء في الحصول عليها وذلك نتيجة لتقديمه خدمات متنوعة تناسب جميع فئات العملاء وللشركات الصغيرة ورجال الأعمال، ويقدم الراجحي وينفرد بافضل العروض التمويلية وبشروط ميسرة للغاية ومتوافقة مع الاحكام والشريعة الاسلامية ويتيح القروض بدون موافقة الكفيل وبدون تحويل راتب وعلى فترة سداد طويلة.

اهم مميزات تمويل نقاط البيع عبر الراجحي:

حيث يمكن تحويل نقاط البيع الى مبالغ مالية من خلال مصرف الراجحي ولها العديد من المزايا كالتالي:

تمتاز هذه التحويلات من نقاط بيع الى مبالغ مالية فهى متوافقة مع جميع أنظمة الشريعة الإسلامية.

يمكنك الحصول على الموافقة الفورية.

وأهم ما يمزها حيث يبدأ التقسيط من 12 شهرًا ويمكن أن تصل إلى 48 شهرًا.

ومن مميزاتها الحد الأدنى لمبلغ التمويل 50 ألف ريال.

الحد الأقصى يصل إلى 7.5 مليون ريال.

فترة السماح القصوى هي 6 أشهر.

اهم منتجات مصرف الراجحي:

يقدم مصرف الراجحي العديد من أنواع التمويلات التي يمكن الاستفادة منها بشكل مستمر، ونوضح من خلال هذا المقال هذه المنتجات:

تمويل نقاط البيع الجديد.

قروض شخصية بدون فوائد.

تمويل الزواج من الراجحي.

وتمويل وطني.

يتم قروض للشباب.

تمويلات خاصة بالمتقاعدين.

عروض وتمويل للسيارات.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل نقاط البيع من الراجحي: