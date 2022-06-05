نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض الجسر من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة وطريقة الحصول علية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض الجسر المقدم من بنك الراجحي لعملائه الغير قادرين على سداد قروضهم الشخصية لسبب أو ظروف ما ولعدم فرض غرامات تأخير، لذلك يقدم بنك الراجحي قرض الجسر لسداد أقساطهم المتأخرة وبعد انتهاء القرض الأول يبدأ العميل في سداد القرض الثاني حيث يقوم في بنك الراجحي بالتعاون مع أي مؤسسة أو شركة قد تم اقتراض العميل منها من خلال تمويله بقرض جديد، لذلك يعتبر مصرف الراجحي من اهم مصارف المملكة التي لقت اهتمام واسع من العملاء من خلال فروعة المنتشرة في الداخل وخارج المملكة.

ويقدم قروض التمويل الشخصي وللمتقاعدين والرجال وأيضا يقدم شروط قرض شخصي للنساء من بنك الراجحي بقيمة 50 الف ريال سعودي، ويتم التقديم على قرض الجر وفقا لشروط وضوابط يضعها البنك للحصول علية، يقدم البنك فترة سداد مرنة لتسديد القرض حتى تصل فترة السداد إلي 60 شهر أي خمس سنوات.

وقد تم التوضيح من قِبل بنك الراجحي عن أنه أصبح من الممكن معرفة عدد شهور القسط المتبقية، بالإضافة إلى معرفة عدد شهور القسط المستحقة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني، حيث أنه قد أصبح أي عميل غير مضطر إلى الذهاب لأي فرع من فروع بنك الراجحي، بل انه يقوم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي، ثم يختار الحقل الخاص بحساب القروض الشخصية.

شروط قرض الجسر من بنك الراجحي

أن يكون المتقدم يشغل وظيفة ثابتة مع أخذ دخل شهرى ثابت. الايقل الراتب الذي يحصل عليه العميل من عمله عن 2000 ريال سعودي. لايقل عمر العميل عن 25 عاما وهو شرط أساسي لقبول الحصول على قرض. ولا يزيد عمر العميل المتقدم إلي القرض عن 56 عاما. عدم قيام المتقدم بتقديم أكثر من طلبين فقط للحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي.

الأوراق المطلوبة لقرض الجسر من بنك الراجحي

صورة من بطاقة الهوية وتكون سارية غير منتهية. صورة من مفردات الدخل من جهة العمل. خطاب تعريف معتمد من الجهة التي يعمل بها العميل. تقديم المستندات التي تثبت تحويل الراتب الخاص بالعميل إلى البنك مباشرة.

كيفية الحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي

يوجد طريقتين للحصول علية:

الطريقة الأولي: الطريقة الأولي : يذهب العميل إلي البنك بنفسه إلى اقرب فرع ويقوم بتجهيز كل الأوراق المطلوبة لضمان الحصول علية وفقا للشروط.

الطريقة الثانية: يتم تقديم طلب للحصول على القرض من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي وبعد ذلك يتم الضغط على التمويل الشخصي ثم يضغط على القرض المؤجل ويتم اتباع الخطوات وإدخال البيانات المطلوبة.

التسجيل في بنك الراجحي مباشر

الدخول إلى الموقع الرسمي للتسجيل في بنك الراجحي. ثم إدخال رقم بطاقة الصراف الآلي والرقم السري لبطاقة الصراف الآلي ثمَّ إدخال رقم الحساب. يتم النقر على أيقونة دخول. اختيار اسم مستخدم وكلمة السر في الأماكن المخصصة. إدخال رمز التفعيل المرسل إلى الرقم المرتبط بالحساب. بعد ذلك تسجيل الدخول إلى الحساب.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الجسر من بنك الراجحي

صورة من بطاقة الهوية وتكون سارية غير منتهية.

صورة من مفردات الراتب ( ويحصل عليها العميل من جهة العمل).

خطاب تعريف معتمد من الجهة التي يعمل بها العميل.

تحضير المستندات التي تثبت تحويل الراتب الخاص بالعميل إلى البنك مباشرة.

والجدير بالذكر انه يتم سداد القرض على مدى 60 شهر يصل إلى خمس سنوات وبذلك يقدم بنك الراجحي اغلب قروضه بأقساط مريحة وميسرة مثل تقديم شروط ومميزات قروض المتقاعدين من بنك الراجحي والأوراق المطلوبة.