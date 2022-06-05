نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض من بنك الراجحي يصل إلى 2 مليون خطوات التقديم وشروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض من بنك الراجحي يصل إلى 2 مليون يبحث عنه الكثير من المواطنين والمقيمين حيث متاح لهم التقديم على القرض والاستفادة من مبلغ القرض في مواجهه ظروف الحياه أو دفع التزامات خاصة بهم بأقساط مريحة وسهل الدافع وتناسب الأغلب، حين التقديم على القرض لا يستغرق غير 30 دقيقة إذا توافر الشروط والأوراق للحصول على القرض من بنك الراجحي، ويعد بنك الراجحي من اهم بنوك المملكة من حيث تقديم القروض والخدمات التي تناسب جميع عملائه من المتقاعدين أو المقيمين مثل تقديم تمويل شخصي للمقيم والمتقاعد من الراجحي وشروطه خلال 30 دقيقة وغيرة الكثير.

يوجد العديد من القروض بدون فائدة او رسوم اداراية ويصل سداد الأقساط إلى 60 شهر لتخفيف وتسهيل سداد القروض على المتقدمين، بالإضافة إلى الفوائد والمتغيرات وهذا للقروض الشخصية أو الشركات أو السيارات بالإضافة إلى العقارات، ويقدم بنك الراجحي العديد خدمة إعادة التمويل الشخصي لعملائه، فأصبح من الممكن الحصول على إعادة التمويل عند تسديد 25% من أقساط التمويل الأول، كما يتعامل مع المعاملات الماليّة الإسلامية بكافة أشكالها وتقديمه مجموعة واسعة من الحلول والخدمات المصرفية المصممة لتتناسب مع احتياجات العملاء، وفر مصرف الراجحي لعملائه إمكانية الحصول على قرض بدون فوائد عن طريق تعبئة نموذج بيانات إلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي.

قرض من بنك الراجحي يصل إلى 2 مليون

يتميز قرض بنك الراجحي انه يصل إلى 2 مليون ريال سعودي ويصلح للمقيمين أو المواطنين بدون تحويل راتب أو موافقة الكفيل، كما انه يتوافق مع الشريعة الإسلامية غير انه من الممكن التقديم على القرض الكتروانيا دون تكبل عناء الذهاب إلى فروع البنك والانتظار حتى انتهاء اجراءات التقديم لذلك لقت هذه الأنواع من القروض اهتمام كبير من العملاء لسهولة التقديم وكذلك سداد الأقساط بطريقة ميسرة مناسبة، السرعة في الحصول على القرض، بدون إجراءات روتينية تستغرق أيام وأسابيع للحصول على التمويل، حيث لا تحتاج أكثر من نصف ساعة لإنجاز المهمة.

وقام مصرف الراجحي بإطلاق خدمة تحت اسم حاسبة التمويل وتعمل تلك الخدمة على مساعدة جميع المصرف، فمن خلال تلك الخدمة يتمكن المواطن من التعرف على قيمة القرض الذي يرغب في أخذه، بالإضافة إلى الأقساط التي من المقرر أن يقوم العميل بدفعها بشكل شهري، فيمكنك القيام بتحديد نوع القرض الذي ترغب في الاستفسار عنه.

خطوات التقديم على قرض بنك الراجحي

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي. يتم تسجيل الدخول إلى حساب بنك الراجحي. ثم الضغط على الخدمات المصرفية الإلكترونية. بعد ذلك الضغط على المصرفية الشخصية. ثم الضغط على التمويل. ظهور قائمة يتم أختيار التمويل الشخصي. ثم كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية أو الإقامة والجنسية والعمر. يتم رفع المستندات والأوراق المطلوبة مثل تعريف الراتب والهوية الوطنية وشهادة تحويل الراتب. ثم الضغط على التالي. سوف يظهر الحد الأقصى للتمويل وبالتالي الفترة وعدد الأقساط الشهرية ثم أضغط على الموافقة على الشروط والأحكام ثم اضغط بعد ذلك على التالي.

شروط قرض بنك الراجحي

ألا يقل راتب المتقدم عن 2000 ريال سعودي. ألا يقل سن العميل عن 25 ولا يزيد العمر عن 55 عام. يجب أن يحصل على الموافقة من مصرف الراجحي. أعلى مدة سداد التمويل هي خمس سنوات وأقل مدة هو عام واحد. التزام العميل بتسديد قيمة القرض في المواعيد المحددة.

والجدير بالذكر ان يمكن من خلاله التواصل للحصول على عدد من الخدمات التي يقدمها المصرف عن طريق الهاتف، والرقم الموحد هو 920000084، ويمكنك من خلاله التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي التي يتيحها البنك كما يمكنك طلب الحصول على رقم سري جديد في حالة فقدان الرقم السري الخاص بك غير التواصل من خلال التواصل على الرقم 920003344 متاح لجميع العملاء الحاليين او على الرقم 8001241222 خاص بعملاء البنك الحاليين أوالتواصل مع خدمة العملاء على الرقم 8001248880 خاص بالعملاء المميزين.