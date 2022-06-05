نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط والتحقق من الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط تؤهل العملاء إلى الحصول على جوالات ذكية متنوعة وبأسعار متميزة فبعد معرفة شروط تقسيط موبايلي ايفون 13 برو ماكس يمكن الاطلاع على باقات الأجهزة المفوترة التي قامت الشركة بتقديمها إلى جميع المشتركين بدلًا من سداد قيمة الأجهزة بالكاش، وقد وفرت أيضًا جميع المعلومات عن طريقة الحصول على ايفون 13 موبايلي تقسيط.

شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط

تقدم شركة موبايلي في السعودية العديد من الخدمات إلى العملاء منها خدمات الإنترنت المتنوعة من خلال باقات تلبي احتياجات الجميع كما أن الشركة تدعم نظام الجيل الخامس الجديد وتقدم أجهزة ذكية تدعمه أيضًا بنظام التقسيط، وتتمثل شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط في التالي:

نؤكد على ضرورة أن يكون السجل الائتماني نظيف تمامًا في سمة وألا يكون هناك غرامات تم فرضها على العميل من قبل لدى أي جهة من الجهات.

عدم تراكم أي مديونية على العميل سواء لسداد الفواتير أو غيره من الخدمات.

قبول جميع الأحكام والإقرار على صحة البيانات سواء الشخصية أو كل ما يخص رواتب العملاء.

تقديم المستندات الرسمية المطلوبة إلى الشركة عند التوقيع على العقود.

الالتزام بالباقة أثناء فترة التقسيط وعدم تغييرها.

وهذه الشروط عبارة عن شروط عامة فقط، بينما هناك شروط أخرى تخص نوع الجوال الذي يريد العمل تقسيطه، ويمكن معرفة كافة التفاصيل عن باقات التقسيط من موبايلي من خلال الانتقال إلى رابط باقات الأجهزة المفوترة من موبايلي الجديدة.

كيف أعرف أني استحق جوال من موبايلي

الاستعلام عن استحقاق الجوالات يتم عن طريق الرسائل النصية أو من خلال زيارة أحد الفروع، وعند اختيار الرسائل يتم إرسال رسالة إلى رقم 1100 تشتمل على رقم آخر وهو 1222 في أي وقت، وينبغي أن يكون الشريحة المستخدمة هي شريحة موبايلي، وسوف تحصل على الرد في الحال.

وقد قدمت الشركة مجموعة من خطط التقسيط الجديدة شاملة للباقات المؤهلة للحصول على التقسيط وقيمة الدفعات الشهرية وأيضًا نوع الجوال الذكي أيضًا لعملاء باقات مفوتر وفترة سداد عامين بحد أقصى لكافة الجوالات.