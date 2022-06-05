نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي الدفعة الجديدة لشهر يونيو sbis.hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لدفعة الجديدة شهر يونيو 2022، هو أكثر ما يتم البحث عنه من قبل المواطنين السعوديين، وهو محور يث الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين يقومون بالحصول على مبلغ الضمان الاجتماعي المطور كل شهر، ويريدون معرفة موعد صرف مبلغ الدفعة السادسة والتي تكون في شهر يونيو، حيث أن مبلغ الضمان الاجتماعي المطور يتم صرفه في بداية كل شهر هجري، وسيتم وضعه في اليوم الأول من شهر ذو القعدة، والذي يوافق بداية شهر يونيو، سيتم وضع مبلغ الضمان في البنوك التي تكون تابعة لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور، والتي قامت باختيارها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية، ومنها بنك الراجحي، ومجموعة من البنوك الأخرى، وسيتم وضع المبلغ في بداية الشهر، ويمكنك الاستعلام عنه وصرفه عند وضعه في البنك، ولا يكون هناك أي نية لتأجيل صرف مبلغ الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو وسيتم صرفه في الموعد المحدد له.

شروط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو

برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو احدى برامج دعم المواطنين في المملكة العربية السعودية، وقامت وزارة الموارد البشرية به حتى يتم مساعدة الأشخاص المحتاجين، ولابد من توافر بعض الشروط ليتم الحصول على المعاش وهذه الشروط هي:

أن يكون الشخص من الأفراد السعوديين وحاصل على الجنسية السعودية.

أن يكون الشخص يقيم هو وأسرته داخل المملكة العربية السعودية.

يقدم الشخص ما يثبت احتياجه لمبلغ الضمان وهو أن دخله الشهري أقل من الحد الذي يمنع من الحصول على مبلغ الضمان الاجتماعي المطور.

أن لا يكون للشخص أي اصول كبيرة، أو مباني واستثمارات كبيرة، والتي يكون بها قادر وغير مستحق لمبلغ الضمان

أن لا يكون الشخص مسجل لدى إحدى دور الرعاية والإيواء في إحدى مناطق المملكة العربية السعودية.

الأسباب التي تؤدي إلى إيقاف مبلغ الضمان الاجتماعي المطور