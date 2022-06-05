نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي وموعد نزول دفعة يونيو sbis.hrsd في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد الضمان الاجتماعي المطور سقف تأميني جديد للعديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية وقد اعتمدته حكومة المملكة منذ نهاية العام الماضي بديلاً للنظام القديم الذي كان تعتريه الكثير من الفجوات والمشاكل، ومن الجدير بالذكر أن المنظومة التأمينية الجديدة تعمل بالتوازي مع المنظومة القديمة إلى أن تتوقف الأخيرة في الميعاد المقرر لها، وقد نادت الحكومة مؤخراً بضرورة التسجيل في النظام الجديد ولهذا يبحث العديد من مستحقي الدعم في المملكة عبر محرك البحث جوجل عن خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي وموعد نزول دفعة يونيو وهذا ما سنسلط عليه الضوء من خلال السطور القليلة التالية.
موعد نزول دفعة يونيو
لطالما كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أداة فعالة تستخدمها الحكومة السعودية لمساعدة المواطنين الفقراء وتوصيل الدعم إلى مستحقيه فضلاً عن سعيها الدؤوب لتحسين حياة الناس ورفع مستواهم المادي لتضمن لهم ظروف حياة إنسانية كريمة، ولهذا جاء الضمان الاجتماعي المطور كمحطة جديدة من محطات التطور والنهضة التي تسعى إليها الحكومة السعودية ضمن رؤية المملكة 2030، ويعد الضمان المطور نظاماً أكثر شمولاً وأكثر كفاءة من النظام القديم بفضل البرامج المتعددة التي يشتمل عليها والتي منها تدريب وتأهيل المستحقين للدعم وتزويدهم بفرص العمل التي تناسبهم وغيرها العديد من البرامج التأمينية الأخرى، وقد تزايدت التساؤلات خلال الآونة الأخيرة عن موعد نزول دفعة يونيو والتي من المقرر صرفها في 3 ذي الحجة الموافق 5 يوليو القادم، ومن الجدير بالذكر إنها ستكون قبل العيد الأضحى بأيام معدودة ولهذا ستحرص الحكومة على تسليمها بسرعة حتى يتمكن المواطنين من قضاء حوائجهم قبل العيد.
طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
ويمكنكم الأن التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال الخطوات التالية:
- فتح الموقع الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية وذلك من خلال الرابط التالي https://hrsd.gov.sa/
- النقر على زر “تسجيل جديد”.
- إدخال البيانات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات المخصصة لذلك.
- إدخال كلمة المرور والضغط على زر” الموافقة على الأحكام”
- الضغط على زر التسجيل.
- بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتلقى صاحب الطلب رسالة نصية على هاتفه المحمول بها رمز التأكيد.
- قم بإدخال رمز التحقق في المكان المخصص له ثم اضغط على زر توثيق.
- إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بصاحب الطلب ليتم تحويل المعاش عليه.
- الضغط على زر حفظ البيانات
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