نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقسيط موبايلي ايفون 13 برو ماكس واستعلام عن الباقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقسيط موبايلي ايفون 13 برو ماكس هي عبارة عن بنود عامة تُطبق على جميع الجوالات وليس هذا النوع فقط، وهناك أيضًا شروط خاصة قدمتها شركة موبايلي المتخصصة في مجال الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، وقد وفرت الشركة عروض التقسيط للجوالات الذكية في الفترة الأخيرة لكي تنافس كافة الشركات الأخرى ويمكن الاطلاع على شروط الحصول على جوال من موبايلي بالتقسيط بعد أن يتم التأكد من استحقاق ايفون 13 برو Max تقسيط.

شروط تقسيط موبايلي ايفون 13 برو ماكس

في ضوء عروض موبايلي ايفون 13 يمكن شراء الجوال وسداد سعره الإجمالي على أشهر تصل إلى 24 شهر وذلك بناءً على العقود وينبغي معرفة ما هي الباقات المؤهلة للحصول على التقسيط من خلال الشركة لأجهزة أيفون، وهي عبارة عن شروط تقسيط موبايلي ايفون 13 برو ماكس أيضًا وتتمثل في التالي:

للحصول على جوال ايفون 13 برو ماكس النسخة والإصدار الأعلى وهو بمساحة 1 تيرا بايت لا بد من الاشتراط في باقات مفوتر 300 أو أيضًا القبول في باقات 400 مفوتر من موبايلي ومدة العقد ستكون عامين بحد اقصى وقيمة الدفعات ستصل فقط إلى 300 ريال خلال الشهر الواحد.

النسخة الأقل في المساحة وهي ايفون 13 برو ماكس 512 تقسيط من موبايلي متوفرة لنفس عملاء الباقات السابقة ولكن قيمة الدفعة المطلوبة عبر الشركة لن تزيد عن 260 في حال كان السداد على سنتين.

كما تقل قيمة القسط بناءً على مساحة التخزين تختلف أيضًا نوع الباقة، إذ تم إضافة باقة أخرى غير الباقتين السابقتين لتقسيط جوال ايفون 13 برو ماكس سعة 128 جيجا بايت، وهي باقة مفوتر 200، والدفعة الشهرية المقدمة إلى الشركة 200.

استعلام عن باقات تقسيط موبايلي

لمعرفة كافة التفاصيل عن الباقات المتاحة لنظام التقسيط للجوالات الذكية من خلال شركة موبايلي يمكن اتباع الخطوات التالية:

الاطلاع على جميع القواعد العامة والشروط والأحكام والتعرف على أنواع الباقات والمميزات التي تقدمها كخدمات التقسيط للجوالات الذكية كما يمكن التعرف على طريقة معرفة استحقاق عروض موبايلي وكيفية تقديم الطلب أيضًا سواء إلكتروني أو عبر فروع الشركة.