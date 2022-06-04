نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل للحج من داخل المملكة haj.gov.sa لتسجيل الحج وخدمات التصاريح في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفر وزارة الحج والعمرة السعودية رابط التسجيل للحج من داخل المملكة، حيث أن أيام قليلة تفصل بيننا وبين موعد فتح وزارة الحج والعمرة السعودية باب تلقي طلبات الحج لموسم 2022 بشكل إلكتروني، كما قد الوزارة عن خطوات تقديم الطلبات وأسعار الحج للملايين من المواطنين والمقيمين الذين ينتظرون زيارة البيت الحرام.

وفي هذا السياق فقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب تلقي طلبات الحج بدءا من تاريخ 3 من ذو القعدة الموافق ميلاديا يوم الأحد 13 يونيو لعام 2022، ويستمر لمدة 10 أيام يستقبل فيهم موقع الوزارة طلبات تسجيل الحج لهذا العام من المقيمين داخل المملكة.

رابط التسجيل للحج من داخل المملكة 2022

قامت وزارة الحج والعمرة بإطلاق رابط إلكتروني يخدم جميع الراغبين في تأدية فريضة الحج من داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ورابط التسجيل الذي يمكن الاطلاع من خلاله على جميع الشروط التي تخص الحج من داخل المملكة.

شروط الحج من داخل المملكة 2022

يجب أن يتراوح عمر الشخص الذي يريد الحج يكن بين 18 عام حتى 65.

يجب أن يكون الشخص حاصل على لقاح كورونا وغير مصاب بأي مرض مزمن.

يشترط على الحاج أن تكون مدة الإقامة في المملكة العربية السعودية ثلاث سنوات

ألا يكون قد سبق للحاج تأدية الحج حتى خمس سنوات ماضية.

يتم التسجيل بشكل فردي من خلال رابط التسجيل لوزارة الحج والعمرة.

يمكن للمرأة أن تسجل للحصول على تصريح الحج دون محرم مع مجموعة من النساء.

يمكن الاستفسار عن التصاريح عبر أبشر، حيث بإمكانك أن تستعلم عن الحجز للتصريح باستخدام رقم الهوية عبر منصة أبشر الإلكترونية .

الخدمات الإلكترونية من وزارة الحج والعمرة haj.gov.sa

وتقدم وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي عددا من الخدمات المتعلقة بالحج والعمرة، مثل: