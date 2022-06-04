نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام استحقاقات المساعدة المقطوعة برقم الطلب وسجل المدني sso.hrsd.gov.sa إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام استحقاقات المساعدة المقطوعة برقم الطلب حيث لا يزال البحث جاري عن متى يتم إيداع استحقاقات المساعدات المقطوعة من جديد وهل ما زال الاستعلام مُتاح عن مقطوعة الضمان برقم الطلب وسجل المدني sso.hrsd.gov.sa إلكترونياً، وهل ستعود المساعدات المقطوعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي بعد ما شهده من تطوير ونقل خدمات الضمان لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، وما هو الموعد المرتقب لعودتها بعدما طال انتظارها أكثر من ثلاثة أعوام، جميعها تساؤلات لم تُجيب عليها وزارة الموارد البشرية، رغم ما تقوم به الوزارة من نشر الأخبار الخاصة بها وجميع أخبار مستفيدي الضمان، إلا أن الوزارة مُنشغلة حالياً بمراجعة وتطوير منظومة الدعم للضمان المطور، كما يترقب مستفيدي الضمان المطور الجديد التسجيل الإلكتروني للحصول على المقطوعة.

استعلام استحقاقات المساعدة المقطوعة برقم الطلب وسجل المدني إلكترونياً

لذلك وبناء على ما سبق سنستعرض معكم أخر أخبار الضمان الاجتماعي بخصوص المساعدة المقطوعة أو مقطوعة الضمان كما يُسميها البعض، فقد توقفت جميع الروابط الخاصة بالتسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وهذا يدل على توقف برنامج مقطوعة الضمان الاجتماعي بصفة مؤقته، وقد تكون بصفة دائمة، ونحن بانتظار أخبار جديدة بخصوصها، فقد كانت المساعدة المقطوعة بحق من أهم برامج الحماية الاجتماعية، والتي استفاد بها الكثيرين من مواطني المملكة في أوقات سابقة، وكان يصل ما يتم صرفه لبعض الأسر مبلغ مالي كبير يصل إلى 30 ألف ريال.

ورغم ذلك فإن جميع خدمات وبرامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للدعم والحماية الاجتماعية متاحة، حيث تقوم الوزارة بالعديد من الخدمات الشاملة للمستفيدين، وتقدم كافة الخدمات للفئات الأولى بالرعاية من الغير قادرين على العيش بكرامة في ظل غلاء الأسعار وانخفاض الدخل أو عدم وجود راتب شهري ثابت لهم، وخاصة فئات المطلقات والأرامل والمعاقين والشيوخ والمصابين من الإصابات التي تعوق عن العمل، وتم شمول أيضا العاطلين عن العمل مؤقتا في المنظومة لحين إيجاد برامج التدريب والتأهيل والتوظيف لهم.

لماذا لم يتم الإعلان عن المساعدات المقطوعة بالسنوات الماضية

كانت وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بالسنوات الماضية بالإعلان عن المساعدة المقطوعة ونزولها في حسابات المستفيدين المصرفية مرة أو مرتين في العام، بينما لم يتم الإعلان عن أخبار لها بعد ذلك، حيث قامت الوزارة بمراجعة وتطوير المنظومة جميعها، منظومة الدعم المقدمة للمستفيدين، وذلك لتقييدها وتخصيصها لفئات محددة من الشعب وهم الأكثر احتياج للمعونة، كما تم شمول المنظومة ببرامج اجتماعية تدريبية للعاطلين والقادرين على العمل من الجنسين.

آخر أخبار المساعدة المقطوعة 1443

كان آخر أخبار مقطوعة الضمان الاجتماعي أن قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عبر منصة التسجيل والاستعلام بالمقطوعة انتقال الخدمات الخاصة بالتسجيل فيها إلى منصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي المطور، ويكون تفسير ذلك هو التحديث للنظام المطور الجديد والذي يختلف فيه الحد الأدنى للدخل الشهري للفرد والأسرة كما يتم فيه التطوير في الاستحقاق، على أن يتوقع الجميع أن يتم صرف وإيداع المساعدة المقطوعة في وقت قريب، ربما في رمضان 1443.

حاسبة المساعدة المقطوعة والحد المانع (بالنظام القديم)

بيان عدد أفراد الأسرة قيمة المساعدة المقطوعة الحد المانع للمقطوعة 1 10,400 ريال سعودي 3,001 ريال سعودي 2 11,800 ريال سعودي 3,406 ريال سعودي 3 13,200 ريال سعودي 3,811 ريالاً سعودياً 4 14,600 ريال سعودي 4,216 ريالاً سعودياً 5 16,000 ريال سعودي 4,621 ريالاً سعودياً 6 17,400 ريال سعودي 5,026 ريالاً سعودياً 7 18,800 ريال سعودي 5,431 ريالاً سعودياً 8 20,200 ريال سعودي 5,836 ريالاً سعودياً 9 21,600 ريال سعودي 6,241 ريالاً سعودياً 10 23,000 ريال سعودي 6,646 ريالاً سعودياً 11 24,400 ريال سعودي 7,050 ريالاً سعودياً 12 25,800 ريال سعودي 7,456 ريالاً سعودياً 13 27,200 ريال سعودي 7,861 ريالاً سعودياً 14 28,600 ريال سعودي 8,266 ريالاً سعودياً 15 30,000 ريال سعودي 8,671 ريالاً سعودياً

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة رجب 1443