موعد بدء اختبارات نافس الوطنية والمواد التي يشملها الاختبار في جميع مدارس المملكة

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عمر شويل - جدة موعد بدء اختبارات نافس الوطنية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمملكة، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية موعد بدء وتطبيق الاختبارات الوطنية نافس لطلاب وطالبات جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في جميع مدن المملكة،حيث يعتبر الاختبار الوطني نافس، من الاختبارات الهامة لقياس وتقويم الخطوات التي تقوم بها هيئة التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك ضمن رؤية المملكة 2030 في التعليم، فأن رؤية المملكة 2030 للتعليم تهدف إلى قياس مستوى طلاب وطالبات المرحلة والمتوسطة، بالتحديد الصف الثالث الابتدائي والصف السادس الابتدائي وأيضا الصف السادس المتوسط، وتشمل اختبارات نافس الوطنية 500 ألف طالب وطالبة و20 ألف مدرسة علي مستوي مدارس جميع مدن ومناطق المملكة العربية السعودية.

موعد بداية اختبارات نافس الوطنية في جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة بالمملكة

تبدأ اختبارات نافس التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم​ لتغطي جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة في المملكة يوم الأحد الموافق السادس من شهر ذي القعدة لعام 1443هـ، الموافق الخامس من شهر يونيو لعام 2022م.

موعد تطبيق الاختبارات الوطنية نافس للصف الثالث الابتدائي

سيكون تطبيق اختبار نافس للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط وذلك لعينة من المدارس الابتدائية، كما سيصحب الاختبار ورقة استبانات لطلبة العينة في كل مدرسة، وكذلك تطبيق استبانات لمديري المدارس والمعلمين والمعلمات وأيضاً أولياء الأمور، ستطبق الاختبارات على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي خلال الفترة من يوم التاسع من شهر يونيو إلي يوم الرابع عشر من نفس الشهر لعام 2022 ميلادي.

المجالات المستهدفة في الاختبارات الوطنية نافس للصف الثالث المتوسط والصف السادس الابتدائي

سيتم تنفيذ الاختبارات بحسب النظام المتبع عالميًا وسيكون قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية، من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصف الثالث المتوسط و الصف السادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة من الطلاب والطالبات في كل مدرسة من المدارس المتوسطة والابتدائية حكومية وأهلية والمدارس العالمية، حيث ستطبق الاختبارات على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من يوم 5 إلي يوم 8 /6 / 2022م.