نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات معرفه قيمة رسوم الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الدخلية في المملكة العربية السعودية ،بالإعلان عن قيمة رسوم الإقامة الدائمة بالمملكة ،فإن جميع الأفراد الذين يرغبون في الإقامة داخل المملكة العربية السعودية سواء كان بهدف العمل ،أو لأسباب أخري ،يبحثوا عن معرفة قيمة الرسوم التي يتم دفعها مقابل المعيشة في المملكة بصفة دائمة، كما أن مصلحة الجوازات السعودية قدمت أقامة مميزة للأفراد الراغبون في الحصول عليها ،مقابل عدة شروط تم وضعها ،كما أن هذه الخدمات تدخل في إطار الخطة الموضعة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 ،من أجل تحسين الخدمات.

معرفة القيمة الرسوم المحددة للإقامة الدائمة في السعودية

فإن الإدارة العامة للجوازات السعودية ،قد قامت بتحديد قيمة رسوم الإقامة الدائمة في الأراضي السعودية ،كما أن يوجد نوعان من الإقامة للأفراد الوافدين من خارج المملكة ،فإنه يوجد إقامة فترة سنة كاملة وقابلة للتجديد حين أنتهاء المدة، ويكون رسومها تصل إلي 100 ريال سعودي ،وأيضا إقامة دائمة ويكون رسوم هذه الإقامة 800 ريال سعودي .

المستندات المطلوبة للإصدار إقامة دائمة بالسعودية

لكي يتم الحصول علي إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية ،يتم توافر عدة مستندات ،وهي:

أولا:لابد من وجود جواز سفر ساري المفعول ،وصورة منه.

أن يقدم المقيم شهادة حسن سير وسلوك .

يشترط للحصول علي الإقامة الدائمة ،أن يقدم المقيم تقرير طبي لا يتجاوز الستة أشهر ،بأنه لا يعاني من أي مرض معدي.

وأخيرا:يتم إحضار شهادة المؤهل الدراسي ،وخبراتة في العمل.

الشروط الواجب توافرها لإصدار الإقامة بالسعودية

هناك عدة شروط ،لابد من توافرها في الشخص المتقدم للحصول علي الإقامة ،وهذه الشروط وضعتها الإدارة العامة للجوازات السعودية ،وهذه الشروط هي:

أولا:أن يكون عمر المتقدم بطلب الإقامة أكثر من 25 عاما.

إذا كان المتقدم يريد الحصول علي الإقامة الدائمة ،لابد أن تكون هذه الإقامة نظامية.

أن يقوم المتقدم بسداد كافة الرسوم المطلوبة منه.

وأخيرا:أن يقوم المتقدم بتقديم وثيقة التأمين الطبي الخاصة به.

ونحن موقع ثقفني نشكر الحكومة السعودية ،علي الجهد المبذول منها ،في تقديم خدمات جديد ،من أجل تحسين الخدمات للمواطنين السعوديين ،والمقيمين بالمملكة العربية السعودية ،من أجل النهوض بالمملكة.