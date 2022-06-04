نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنواع الإقامة الدائمة في السعودية حسب النظام الجديد وطريقة التقديم للحصول عليها في المقال التالي
عمر شويل - جدة أنواع الإقامة الدائمة في السعودية حسب النظام الجديد وطريقة التقديم للحصول عليها. تعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر دول العالم التي يوجد بها العديد من الوافدين والأجانب المقيمين. كما إنها تعتبر من أكثر دول العام جذباً للأجانب وذلك بسبب وجود العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تهافت الأجانب على السفر إليها. فهناك من يذهب إلى المملكة بغرض أداء مناسك الحج والعمرة كما يوجد من يذهب أيضاً للحصول على عمل وغيرها من الأسباب. كما يوجد من يريد من هؤلاء الوافدين الإقامة بشكل داخل داخل أراضي المملكة. ولذلك فقد قامت الحكومة السعودية بوضع مجموعة من القوانين التي تنظم الإقامة بداخلها بشكل مميز. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض أنواع هذه الإقامات وكذلك طريقة التقديم للحصول عليها. كما يمكنك التعرف أيضاً على مزايا الإقامة الدائمة في السعودية حسب النظام الجديد وأهم الشروط للحصول عليها.
أنواع الإقامة الدائمة في السعودية
تعتبر الإقامة المميزة داخل المملكة العربية السعودية من أهم أنواع الإقامات التي تقدمها الحكومة السعودية للأجانب المقيمين على أراضيها. حيث توفر لهم هذه الإقامة العديد من المزايا التي لا توفرها أنواع الإقامات الأخرى. كما تتنوع هذه الإقامات إلى نوعين ويمكننا عرضهم كما يلي:
- إقامة غير محددة المدة: وعند الحصول على هذه الإقامة يتمكن المقيم من الحصول على تصريح يمكنه من التواجد داخل المملكة بشكل دائم. كما تقدم له هذه الإقامة العديد من المزايا التي يمكنه الحصول عليها بمجرد سداد الرسوم المطلوبة.
- إقامة محددة المدة: وبالنسبة لهذه الإقامة فهي تمنح للوافد إمكانية الإقامة داخل أراضي المملكة لمدة عام كما يمكن تجديدها بشكل مستمر. وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة.
طريقة التقديم للحصول عليها :
لكي يتمكن الوافد الذي تتوافر به الشروط المطلوبة من الحصول على الإقامة المميزة يجب إتباع الخطوات التالية:
- أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة الإقامة المميزة
- ثم بعد ذلك يتم القيام بتسجيل الدخول
- وبعد قرأة جميع الشروط والأحكام يجبالقيام بالموافقة عليها
- كتابة جميع البيانات الخاصة المطلوبة منك بشكل صحيح
- ثم الضغط على خيار تسجيل
- وبعد ذلك يجب القيام بتنفيذ الخطوات المطلوبة لكي يتم الانتهاء من التسجيل.
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