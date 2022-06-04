نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمه مبايعه السيارات الكترونيا عبر ابشر بقيمه تبدأ من 500 ريال وحتي 1000000 ريال بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمه مبايعه السيارات الكترونيا من اهم واحدث الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثا. والإعلان عنها في خلال هذه الأيام لجميع المستفيدين. كما تم الإعلان عن الخدمه عبر الصفحة الرسمية لمنصة ابشر الإلكترونية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن اهم واحدث الخدمات الإلكترونية والتي تعتبر من اكثر الخدمات استخدام والتي من أهمها. تحديث بيانات عامل الكترونيا عبر موقع وزاره الموارد البشرية ومعرفه الشروط وخطوات تنفيذها. كما تم الإعلان أيضا عن اصدار وثائق للعمل الحر الكترونيا ومعرفه المستهدفين واهم الشروط وخطوات تنفيذ الخدمه بالخطوات. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفاصيل الجديدة ومعرفه اهم الشروط المعلن عنها. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح طريقه وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا بالخطوات الصحيحة من الموقع الرسمي للمنصة.

خدمه مبايعه السيارات الكترونيا

أعلنت منصه ابشر الإلكترونية عن العديد من خدماتها الإلكترونية الحديثة والتي من ضمنها خدمه مبايعه السيارات الكترونيا. والتي تمكن جميع الأفراد المستفيدين منها من بيع المركبات الخاصة بهم ونقل ملكيتها الكترونيا بعد الاتفاق مع المشتري. وكذلك أيضا بعد إتمام الفحص الفني الشامل للسياره. كما أعلنت المنصة أيضا عن اهم رسوم الخدمه وهي 230 ريال تدفع عند استخدام الخدمه.

شروط مبايعه المركبات

كما تم الإعلان عن الشروط المتعلقة بالخدمة والتي يجب معرفتها عند طلب الخدمه الكترونيا. والتي نوضحها من خلال الأتي :

أن يكون كلا من البائع والمشتري مسجلين في ابشر ووجود حساب بنكي خاص.

تسديد رسوم الخدمه.

عدم وجود مخالفات مروريه علي المشتري.

معاينه المركبة من قبل المشتري والاتفاق علي السعر.

الالتقاء بين الطرفين وتسليم المركبة بعد إتمام العملية.

سريان رخصه السير للمركبه.

توفير فحص دوري وشامل للمركبه.

ثمن المركبة يكون من 500 إلي 1000000 ريال.

خطوات مبايعه المركبات

بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وخطوات الحصول علي خدمه خدمه مبايعه السيارات الكترونيا. كما سوف نقوم بتوضيحها لكم من خلال الخطوات الأتية :