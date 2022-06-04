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عمر شويل - جدة طريقة تسجيل حجاج الداخل فى تطبيق اعتمرنا او عبر الحجز الالكتروني haj.gov.sa حيث اتاحت وزارة الحج والعمرة تسجيل حجاج الداخل لأداء مناسك الفريضة الأعظم وهي الحج الى بيت الله الحرام وذلك للمواطنين السعوديين وأيضا للمقيمين والوافدين داخل الأراضي السعودية ويسعى الكثير من الراغبين فى أداء فريضة الحج لمعرفة شروط تسجيل حجاج الداخل وكيفية التسجيل فى الحج الداخلي سواء كان من خلال التسجيل فى حج الداخل عبر تطبيق اعتمرنا او عن طريق التسجيل فى حج الداخل عبر حجز الحجر الكترونيا فى موقع وزارة الحج والعمرة وكذلك أسعار الحج الداخلي وأسعار حملات الحج لحجاج الداخل.

تسجيل حجاج الداخل الكترونيا فى موقع وزارة الحج والعمرة

أولا يجب تسجيل الدخول الى رابط تسجيل حجاج الداخل فى موقع وزارة الحج والعمرة عبر المسار الالكتروني.

ثم تفتح قائمة تحتوي على العديد من الخيارات.

بعد ذلك تحديد خيار التسجيل او يمكن تعديل الرغبة لمن قام بالتسجيل سابقاً.

ثم يتم كتابة البيانات بدقة.

أيضا يجب إضافة المرفقات المطلوبة.

استكمال باقي خطوات التسجيل والنقر على خيار تأكيد للانتهاء من التسجيل فى المسار الالكتروني لحجاج الداخل.

تسجيل حجاج الداخل فى تطبيق اعتمرنا

تحميل تطبيق اعتمرنا على الجوال ” وفى السطور التالية سنستعرض روابط تحميل تطبيق اعتمرنا على جوال الاندرويد وتحميل اعتمرنا على جوال أيفون”

بعد تحميل التطبيق يجب الموافقة على اذونات تطبيق اعتمرنا.

فتح التطبيق والنقر على خيار “مستخدم جديد”.

ثم ظهور خيار ” استمرار” بالتطبيق يرجى النقر عليه للمتابعة.

وبعد ذلك اختيار “صفة مستخدم” التي تظهر بأعلى صفحة التطبيق.

أيضا يجب القيام بكتابة كافة البيانات فى الخانات المطلوبة.

ثم النقر على الاطلاع على الشروط والأحكام والموافقة عليها.

وأخيرا النقر على أيقونة “التسجيل”.

أيضا للتسجيل فى تطبيق اعتمرنا يجب التسجيل فى تطبيق توكلنا وتحميل تطبيق توكلنا على الجوال.

أسعار حملات حج الداخل

سعر وتكلفة باقة الحج الداخلي وأسعار حملات الحج داخل المملكة وفق ما تم الإعلان عنه من قبل الجهات الرسمية يبدأ من: