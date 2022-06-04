نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض 50 ألف ريال بدون تحويل راتب وبأقساط ميسرة للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الشباب عن طرق للحصول على مبلغ مالي يساهم في شراء اللوازم الاحتياجية للمنزل أو للسيارة، أو شراء أجهزة إلكترونية أو كهربائية، وعلى ذلك فيتم البحث عن الطرق الصحيحة التي توصل المستفيد للحصول على هذا، فقد قامت بعض الشركات السعودية بتوفير تمويل بمبلغ مالي مناسب للحصول على كل ما تحتاج إليه وأيضا تحقيق أحلامك في أسرع وقت وبدون تأخير، وبعد التقديم في الحال سوف تحصل على تمويل بإجراءات سريعة وموافقة فورية، ويمكنك أن تحصل على تمويل بمبلغ 50 ألف ريال بأقل قسط شهري.

مزايا التمويل

التمويل متوفر لك بدون تحويل الراتب ولا يشترط أن يكون هناك جهة عمل، فيمكن لأي شخص أن يحصل على التمويل داخل المملكة العربية السعودية، تمويل شخصي يبدأ من 2000 ريال، ولكن يجب أن يكون العمر يبدأ من 25 عاما وحتى 60 عاما، أو وفق ما يتم الاتفاق عليه بين الشركة والعميل، قرض للشباب بدون رسوم إدارية، والفائدة ثابته وهي 2%، فترة سداد التمويل هي 24 شهرا، ويمكنك أن تحصل على تمويلك أون لاين وتمتلك قسيمة الشراء بمبلغ 50 ألف ريال إلكترونيا.

تمويل 50 ألف ريال للمواطنين والمقيمين والمتقاعدين

يمكنك أن تحصل على قسيمة شراء بمبلغ 50 ألف ريال لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بأقل راتب إذا كنت متقاعد فيجب أن يكون راتبك لا يقل عن 1900 ريال، قرض للنساء بدون فوائد، وسوف تحصل على المبلغ التمويلي بموافقة فورية لتقوم بشراء كل ما تحتاج إليه من خلال الوكلاء المعتمدين وهم ساكو، وسوني، وإكسايت، وجرير مكتبة جرير، وسوف تتقدم بطلبك لتحصل على تمويلك سريعا وشراء ما تحتاج إليه، وأيضا يمكن للمقيمين الحصول على التمويل إذا كان الراتب الشهري لا يقل عن 5000 ريال وللسعوديين الراتب يبدأ من 2000 ريال، كما أنه هناك بعض من الشروط والمستندات البسيطة والتي يجب توفيرها حتى تحصل على تمويلك سريعا.

طريقة التقديم لطلب تمويل المشتريات

توفر لك شركة إمكان أفضل أنواع التمويلات الشخصية والتأجيري للسيارات، وتمويل المشتريات وكل هذا من خلال الشركة إلكترونيا أو من خلال التوجه إلى أحد الفروع، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء إمكان 8001240251 وسوف يتم سداد الأقساط في اليوم 27 من كل شهر، وتقوم الشركة بإرسال رسالة لجوالك بها رقم السداد، وسوف تستخدم القسيمة فور الموافقة عليها من قبل الشركة وتحصل على جميع السلع التي تريدها، وكما ذكرنا سابقا فأن التمويل بدون تحويل الراتب.