نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض سريع وفورى خلال دقائق من منصة سلفة الألكترونية للمواطن السعودى في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم نتحدث عن تمويل منصة سلفه ، ويعتبر التمويل المقدم من منصة سلفة الالكترونية من أهم وأكبر التمويلات داخل المملكة العربية السعودية . فتمويل منصة سلفة تمويل سريع لكل من يبحث عن تمويل بكثير من التسهيلات للمواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية .فهو من أسرع التمويلات والتى يحصل عليها المواطنين السعوديين بكل بساطة بمجرد التسجيل على الموقع الالكترونى . تحصل على تمويل يصل الى 5000 ريال سعودى فى ربع ساعة فقط . وكذلك المساعدة من خدمة العملاء الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية متاحة حيث يمكنك الاستفسار عن اى شكوى وتقوم بالرد عليك فورا . لذلك تعد منصة سلفة من أكبر المؤسسات المالية التى تقدم دعم مالى لمواطنيها داخل المملكة العربية السعودية . وجميع هذة التمويلات تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية .

من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نتحدث مع متابعينا الكرام عن شروط الحصول على تمويل منصة سلفة الالكترونية .

شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة الالكترونية

نتعرف سويا عن الشروط اللازمة والتى يجب ان تكون متوفرة فى المتقدم الذى يريد حصولة على سلفة وهى كالاتى :

أولا : يجب أن يكون المتقدم مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية . كما انه لابد أن يكون حاملا الجنسية السعودية .

ثانيا : أن يكون عمر المتقدم الذى يريد طلب تمويل من منصة سلفة الالكترونية لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما . ويكون كامل الاهلية والتصرف .

ثالثا : يجب أن يكون المتقدم من العاملين فى القطاع الحكومى او القطاع الخاص ولا يقل دخله الشهري عن 4 آلاف ريال سعودى .

كيفية التقديم فى منصة سلفة الالكترونية

اولا : يجب على المتقدم الدخول على الرابط الرسمى الخاص بمنصة سلفة .

ثانيا : ثم قم بتسجيل الدخول مباشرة و إدخال جميع البيانات الشخصية الخاصة بك مثل كلمة السر والبريد الالكترونى وبطاقة الرقم القومى .

ثالثا : يجب عليك النقر على كلمة تأكيد . وذلك لتأكيد البيانات التي أدخلتها .

رابعا : قم بالضغط على طلب تمويل من سلفة وكتابة الهوية الوطنية .

خامسا : اضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام بمنصة سلفة .

سادسا : بعد مراجعة كافة بياناتك قم بالضغط على زر التأكيد وسوف يتم تحويل التمويل الى الحساب الشخصي الخاص بك .

فى النهاية عرضنا على متابعينا من موقعنا شروط الحصول على تمويل من منصة سلفة الالكترونية وايضا طرق التسجيل داخل منصة سلفة ونتمنى ان نكون افدناكم .