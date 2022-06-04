نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار تصريح عمل أجير بموسم الحج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة إصدار تصريح عمل أجير، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية عن التعاون مع الإمارة في منطقة مكة المكرمة، بغرض توفير وتمكين جميع الراغبين في العمل خلال موسم الحج بداخل المشاعر الخاصة بالحج وذلك للمواطنين السعوديين أو الوافدين، ومساعدتهم في الحصول علي استخراج تصريح عمل (أجير الحج) بواسطة استخدام منصة أجير الإلكترونية، التي تعد أحد أهم المنصات الإلكترونية في المملكة التي توفر خِدْمَات إلكترونية عدّة لعدد هائل من المواطنين، وقد وضحت الوزارة بأن التقديم أصبح الآن عبر منصة أجير الإلكترونية لمن يرغب في التقديم، وسوف نوفر لكم رابط إصدار تصريح عمل أجير.

تصريح عمل أجير بموسم الحج

كشفت وزارة الموارد البشرية، بأنها تعمل علي إتاحة هذه الخدمة بواسطة التصريح للأفراد وللمنشآت التي تعمل خلال موسم الحج، فهناك إمكانية لاستخراج تصاريح العمل للعاملين لديها خلال وقت المشاعر المقدسة، وتسعي الوزارة إلى تعيين وتوظيف السعوديين والمقيمين بشكل مؤقت للعمل من أجل رغبة الوزارة في تغطية احتياجها من القِوَى العاملة في مدّة موسم الحج، علي أن يتم استخراج التصاريح بهذه الخطوات:

يجب أن يتم الدخول الإلكتروني من الرابط التالي/ منصة أجير الإلكترونية.

تحديد الدخول سواء للمنشآت أو الأفراد.

النقر علي تسجيل دخول من اعلي الصفحة.

إدخال رَقَم الهُوِيَّة أو رَقَم الإقامة في المكان المخصص لذلك.

إدخال كلمة المرور.

النقر علي دخول المنصة.

اختيار النقر علي (خِدْمَات أجير).

ومنها يتم اختيار (تصاريح العمل المؤقت في موسم الحج).

تسجيل البيانات المطلوبة من جانب منصة أجير.

النقر علي تأكيد تسجيل الطلب.

وزارة الموارد البشرية

أكدت الوزارة بأن سوق العمل الافتراضي الذي يعد تابع لمنصة أجير يتيح لجميع المنشآت التي تكون حاصلة علي تصريح العمل في موسم الحج، الحصول علي فرص عمل خالية خلال موسم الحج عبر المنصة الإلكترونية التابعة لها (أجير)، كما تساعد أجير الفرد الباحث عن العمل من استعراض جميع الفرص، والتقديم في فرص عمل مناسبة له وفق مؤهل كل فرد، ويأتي تفعيل خِدْمَات العمل خلال موسم الحج بسبب رغبة الوزارة في تحسين مستوى الخِدْمَات التي يتم تقديمها إلى ضيوف الرحمن لجميع الزائرين من كل مكان.