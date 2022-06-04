نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة بدون تحويل راتب لا يشترط كفيل ميسر للغاية للرجال والنساء والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن تمويل سيارة بدون تحويل راتب مما يكون الأمر أسهل بالنسبة إليهم بكونهم محولين رواتبهم على بنوك أخرى، حيث يقدم البنك الأهلي السعودي عروض تمويل السيارات الجديدة والمستعملة من خلال مجموعة وكلاء معتمدين في السعودية يقدمون أنواع مركبات بأحدث الموديلات والطرازات، هذا القرض قائم على عقد الاستئجار لمدة تصل إلى خمسة سنوات بمرونة في اختيار قيمة الدفعات الشهرية وإمكانية التملك وذلك في نهاية العقد ودفع مبلغ الدفعة الخاصة بالتملك، يتيح البنك الأهلي السعودي قرض السيارة للسعوديين والمقيمين رجال ونساء ومتقاعدين أيضاً، كما يعمل البنك بأسرع إجراءات من أجل الحصول على سيارتك خلال أقل وقت ممكن.

مزايا تمويل إجارة المركبات البنك الأهلي السعودي

يعتبر البنك الأهلي السعودي أحد أفضل البنوك الحكومية في المملكة من حيث توفير الخدمات المالية بشكل يناسب عدد كبير من العملاء ويضم لهذا المميزات السعوديين الجنسية والوافدين المقيمين في البلاد، رجال ونساء على حد سواء بالإضافة إلى تمويل المتقاعدين عن العمل، يتيح الأهلي عروض سيارات هيونداي وهافال وتويوتا وعروض مركبات كيا..وغيرها موديلات كثيرة بقسط يتناسب مع دخل العميل، حيث يعطيك تمويل سيارة بدون كفيل مع حرية اختيار مبلغ الأجرة الشهرية حتى 5 سنوات، وأيضاً أمامك خيارات متعددة لانهاء مدة العقد أو التملك أيهما أفضل لك، كما يتيح الأهلي السعودي قرض السيارة بدون تحويل الراتب يصل إلى 500 ألف ريال سعودي بمعدل نسبة سنوي ثابت يبدأ من 5.51%، علاوة على ذلك تأمين شامل على المركبات ومراكز متخصصة تعمل لخدمة عملاء التمويل التأجيري لدى البنك.

شروط تمويل السيارات بدون تحويل راتب

لا يقل عمر الشخص عن 18 عام (بالهجري) ولا يتجاوز عن 60 عام. ينبغي أن يكون على رأس عمل حكومي أو خاص بحد أدنى للراتب 4000 ريال سعودي. بالنسبة للمتقاعدين لا يقل الراتب عن 2.500 ريال والعمر لا يتجاوز الـ70 سنة.

المستندات المطلوبة لطلب قرض سيارة بدون كفيل

عرض سعر سيارة.

تعريف بالراتب من جهة العمل.

كشف حساب بنكي حديث لآخر 3 شهور.

هوية وطنية سارية ورخصة قيادة سارية المفعول.

أصل خطاب التأمينات (للمواطن السعودي الموظف في القطاع الخاص).

طريقة طلب تمويل سيارة من البنك الأهلي السعودي

تعبئة استمارة الطلب عبر الموقع الإلكتروني البنك الأهلي السعودي ، واستيفاء الشروط والمستندات المذكورة أعلى، يذكر أنه يمكنك الاتصال عبر رقم البنك المجاني 920000891 في حالة إن كان لديك استفسارات حول التمويل لأو العروض المتاحة.