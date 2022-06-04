نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت معدلات البحث حول الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية حيث قامت القنصلية السعودية بتأسيس منصة إلكترونية تتيح للمواطنين أو المقيمين في السعودية إمكانية الاستفسار عن التأشيرة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى وزارة الخارجية الأمر الذي يوفر الجهد والوقت وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية

أتاحت القنصلية السعودية إمكانية الاستفسار عن التأشيرة إلكترونيًا بطرق متعددة سواء برقم الطلب أو برقم الهوية أو برقم جواز السفر.

الاستفسار عن التأشيرة برقم جواز السفر

يمكن بسهولة الاستعلام عن التأشيرة برقم جواز السفر من خلال اتباع التالي:

تسجيل الدخول على موقع إنجاز التأشيرات.

الضغط على أيقونة الاستعلام الموجودة أسفل الصفحة.

اختيار الاستعلام برقم الطلب.

لاستكمال العملية بنجاح ينبغي إدخال بعض البيانات الخاصة وهي: رقم الطلب ورقم جواز السفر، ثم الضغط على تأكيد.

تظهر جميع البيانات الخاصة بالتأشيرة بمنتهى السهولة.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الطلب

تسهيلًا على المواطنين أتاحت القنصلية السعودية إمكانية الاستفسار عن التأشيرة برقم الطلب وذلك من خلال اتباع الآتي:

تسجيل الدخول على منصة خدمات.

كتابة رقم الطلب في المكان المخصص له وتسجيل رقم الجواز بدقة ثم الضغط على زر البحث.

يظهر على الفور رقم التأشيرة في حالة ظهور التأشيرة، أما في حالة عدم إصدارها تظهر رسالة تتضمن محاولة الاستعلام بنفس

الطريقة مرة أخرى لأن الطلب لا يزال تحت الفحص والمعالجة.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الهوية

ينبغي اتباع الخطوات التالية في حالة الاستفسار عن التأشيرة برقم الهوية:

تسجيل الدخول على منصة أبشر.

الضغط على أبشر أفراد.

يتم تسجيل بعض البيانات الشخصية.

اختيار الاستعلام عن التأشيرة.

كتابة رقم الهوية في المكان المخصص لها والتأكد من الأرقام بشكل صحيح.

تظهر على الفور النتيجة وكافة البيانات المتعلقة بالتأشيرة في حالة ظهورها.

في نهاية مقال الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية حيث تم التعرف على الكثير من الطرق المقدمة من القنصلية السعودية للاستفسار عن التأشيرة سواء برقم الطلب أو رقم الجواز كما يمكن الاستفسار برقم الهوية الشخصية.