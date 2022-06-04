نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة مبايعة المركبات أبشر.. بيع السيارات من 500 وحتى مليون ريال إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة مبايعة المركبات هي أحد الخدمات التي توفرها منصة أبشر الرائدة في توفير الخدمات الإلكترونية بالمملكة، حيث توفر إمكانية بيع السيارات التي تبدأ أسعارها من 500 ريال سعودي وحتى مليون ريال، وذلك في أي وقت وبدون مجهود، من خلال التعاملات الإلكترونية عبر منصة أبشر، بشكل يضمن أعلى قدر من المصداقية والأمان، حيث توفر الخدمَة الثقة بين الطرفين في إتمام عملية البيع والشراء وذلك بعد الاتفاق، والإطلاع على شروط بيع المركبات عبر أبشر.

خدمة مبايعة المركبات أبشر

أصبحت الآن خدمة مبايعة المركبات متاحة بشكل إلكتروني بنسبة 100% عبر منصة أبشر، هذا ما أكدت عليه المنصة عبر حسابها الرسمي عبر تويتر، حيث يسمح ببيع السيارات التي تصل قيمتها إلى 500 ريال بحد أدنى، وحتى السيارات التي تبلغ قيمتها مليون ريال سعودي كحد أقصى، بشكل يضمن أعلى درجات الأمان والثقة في التعامل بين الطرفين البائع والمشتري، حيث يتم سداد ثمن السيارة من خلال حساب وسيط خاص بالخدمة؛ وذلك لتوثيق قيمة السيارة والتسليم.

وقد أكدت منصة أبشر أنه في حالة رغبة أحد الطرفين في إلغاء مبايعة المركبات قبل الاتفاق على التسليم، سواء بسبب الاختلاف أو عدم الرغبة في استكمال المبايعة، فهذا الأمر متاح، كما تتوفر خدمة استرجاع المبالغ المدفوعة بشكل إلكتروني.

الآن خليناها أشمل.. تقدر من خدمة مبايعة المركبات تبيع سيارتك بقيمة من 500 وحتى 1.000.000 ريال سعودي، بأي وقت وأنت مرتاحhttps://t.co/6XQdfuc54k#أسهل_أسرع pic.twitter.com/vzB2HovyA5 — أبشر (@Absher) الآن خليناها أشمل..



تقدر من خدمة مبايعة المركبات تبيع سيارتك بقيمة من 500 وحتى 1.000.000 ريال سعودي، بأي وقت وأنت مرتاحhttps://t.co/6XQdfuc54k#أسهل_أسرع pic.twitter.com/vzB2HovyA5 — أبشر (@Absher) June 2, 2022

شروط مبايعة المركبات أبشر

تضمن منصة أبشر شروط مبايعة المركبات، لذلك يجب على الطرفين الالتزام بها، نذكر منها:

التسجيل في منصة أبشر لكلا من البائع والمشتري.

القيمة المقدرة للمركبة لا تقل عن 500 ريال ولا تزيد عن 1000000 ريال.

الحالة الخاصة بالمركبة سليمة، ولا تكون موقوفة أو مفقودة أو محجوزة.

مبايعة المركبات في أبشر تشمل النقل الخصوصي والنقل الخاص وذلك للمواطنين، بينما المقيمين تكون نوع خصوصي فقط.

الفحص الدوري وتأمين للمركبة ساري المفعول.

الرسوم الحكومية المقررة يتم سدادها عبر نظام أجير بقيمة 150 ريال.

المخالفات المرورية يتم سدادها سواء على البائع أو المشتري.

الرخصة الخاصة بالمركبة سارية الصلاحية.

رسوم مبايعة المركبات

تم تحديد رسوم خدمة مبايعة المركبات عبر منصة أبشر بقيمة 230 ريال سعودي، شاملة قيمة الضريبة المضافة، يتم إضافتها على ثمن المركبة، ويلتزم بسدادها المشتري، كما أن من أهم شروط بيع المركبات سداد الرسوم الحكومية المقررة على نقل ملكية السيارة التي تقدر ب 150 ريال سعودي، من خلال نظام المدفوعات سداد، وقد أكدت منصة أبشر أنه في حالة عدم الرغبة في استكمال المبايعة يمكن استرجاع تلك الأموال إلكترونيًا.