نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تعلن فتح تسجيل حجاج الداخل 1443 من المواطنين والمقيمين وأهم الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الحج والعمرة تعلن فتح تسجيل حجاج الداخل، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن إتاحة التسجيل لمن يرغب في أداء الحج هذا العام من المتواجدين في داخل المملكة من المواطنين والمقيمين عبر المسار الإلكتروني أو من خلال تطبيق اعتمرنا على أن يبدأ التسجيل لموسم حج من يوم أمس الجمعة الموافق الرابع من ذو القعدة 1443 ويستمر لمدة تسعة أيام على أن ينتهي في تاريخ يوم الثاني عشر من نفس الشهر على أن يبدأ المتقدمين في تلقي الإشعارات الخاصة بالطلب المقدم من اليوم التالي من انتهاء التسجيل ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة وشروط التسجيل.

وزارة الحج والعمرة وشروط التسجيل في موسم الحج 1443 لحجاج الداخل

التسجيل متاح للمواطنين داخل المملكة والمقيمين بها ممن يمتلكون إقامة نظامية. لا يزيد عمر المتقدم عن خمسة وستون عاماً. أن يظهر في تطبيق توكلنا أنه قد حصل على جميع جرعات التحصين ( مكتمل التحصين). تكون الأولوية للمتقدم الذي لم يتمكن من أداء فريضة الحج من قبل.

المسار الإلكتروني أو تطبيق اعتمرنا لتسجيل حجاج الداخل 1443

تم فتح التسجيل في تطبيق اعتمرنا لراغبي الحج هذا العام وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى المسار الإلكتروني أو تطبيق اعتمرنا.

تسجيل الدخول إلى حسابك الخاص.

الضغط على خيار خدمات الحجاج.

الضغط على تسجيل الحج.

القيام بتسجيل البيانات المطلوبة من المتقدم.

يتاح إضافة مرافقين في نفس طلب التقديم الخاص بك.

التعرف على باقات الحج المتاحة واختيار المناسب منها.

الإطلاع على الخدمات الإضافية إذا كنت ترغب في الحصول على احدي الخدمات المقدمة.

مراجعة طلبك والتأكد منه ثم الضغط على زر تسجيل.

إذا تم تسجيل مرافقين في طلبك المقدم سوف تقوم الجهات المعنية بدراسة طلب المقدم كطلب واحد بحيث إذا كان هناك شخص واحد على الأقل من المسجلين في الطلب لا تتوافر فيه الشروط المطلوبة يتم إلغاء الطلب بالكامل، بعد انتهاء مدة التسجيل يتم اختيار المرشحين عن طريق القرعة الإلكترونية وتكون الألوية لمن تتوافر فيهم كافة الشروط المطلوبة ثم يتم إرسال رسالة للمتقدمين عبر الجوال تفيد بالقبول أو رفض الطلب وفي حال قبول الطلب يتوجب سداد رسوم الفاتورة خلال يومين عمل بدون احتساب أيام العطلات ويتوجب السداد في المهلة المحددة حتي لا يتم إلغاء الحجز ولتقديم أي استفسار يتم الاتصال على 920002814.