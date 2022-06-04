١٢ خطوة.. الحج والعمرة تكشف طريقة التسجيل للحجاج من داخل المملكة لعام 1443

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية، فتح التسجيل للحجاج من داخل المملكة لعام 1443هـ، أونلاين عبر تطبيق اعتمرنا أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك للمواطنين والمقيمين بموجب إقامة نظامية، والراغبين في تأدية شعيرة الحج لموسم العام الحالي 1443هـ، ليجري اختيارهم بنظام القُرعة الإلكترونية.
طريقة التسجيل للحجاج من داخل المملكة لعام 1443
وحدّدت وزارة الحج والعمرة طريقة التسجيل للحجاج من داخل المملكة لعام 1443هـ، عبر تطبيق اعتمرنا أو المسار الإلكتروني، وذلك من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى المسار الإلكتروني أو تطبيق اعتمرنا، وتسجيل الدخول والبيانات الشخصية.
- إدخال رمز التحقق، ثم خدمات الحج، وتسجيل رغبة حج، واختبار الباقات.
- اختيار خدمات إضافة اختياري “الأضاحي”، وإرسال طلب رغبة حج.
- إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار المشرحين للحج يوم الأحد 13 ذو القعدة 1443هـ.
- وإشعار المشرحين عبر رسائل نصية يوم الأحد 13 ذو القعدة 1443هـ.
- سداد الفاتورة، وإصدار تصريح الحج.
نحن على موعد مع موسم حج جديد
في رحاب بيت الله والمشاعر المقدسة
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