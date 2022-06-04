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عمر شويل - جدة هل يحق للزوجة التقديم على الضمان المطور؟ يتلقى مكتب خدمة العملاء بوزارة التنمية الاجتماعية العديد من الطلبات من المواطنين كل يوم، ولكن كان آخر سؤال يتلقونه هو ما إذا كان يحق لزوجاتهم التقدم للحصول على ضمان التنمية، دعونا نناقش بالتفصيل معكم رد الوزارة مع ملحق لبيان الدخل الخاص بك، فتابعونا للتعرفوا على كافة التفاصيل.

هل يحق لزوجتي المطالبة بالضمان المطور؟

يوضح حساب الخدمات المساندة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يمكن لجميع الأفراد المستوفين لشروط الأهلية المعلنة التسجيل، وذلك عبر أسئلة الجمهور وتويتر حول إمكانية قيد الزوجة في الضمان المطور، وتتمثل شروط الاستحقاق في التسجيل في الضمان المطور في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا ويجب أن يكون لديه تصريح إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، يستثنى من شروط المواطنة ما يلي. غير سعودية تزوجت من السعودية. الطلاق بين أرملة خارج السعودية وطفل في السعودية. طفل سعودي مطلق من أرملة وزوج غير سعودي. ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل مع بطاقات التنقل.

الدخل المقدر أو المكتفي ذاتيًا للأسرة أقل من الحد الأدنى المحسوب للمعاش التقاعدي وهو 100 ريال سعودي لكل عائل و 550 ريال

سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة.

يجب ألا يعيش المتقدمون في أحد الملاجئ التي ترعاها الجولات السياحية.

ألا يمتلك أصولاً قيمة.

متى يتوقف صرف معاش الضمان المطور؟

من بين الأسئلة التي وردت في حساب خدمة العملاء بوزارة الموارد البشرية، عند انتهاء المعاش التقاعدي المطوَّر، كانت إجابات الحساب:

إذا حذفت أيًا من متطلبات الأهلية المذكورة أعلاه.

إذا أثبتت الوزارة أن البيانات العائلية أو المستقلة التي تم إدخالها غير صحيحة، فضع في اعتبارك دائمًا أن البيانات المدخلة صحيحة.

إذا ثبت أن المؤهل لا يتبع خطة إعادة التأهيل.

إذا أثبت مقدم الطلب قدرته على العمل، ومع ذلك فهو لا يعمل ولم يتقدم بطلب للحصول على إحدى منصات التوظيف المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

إذا كان المستفيد مقيمًا دائمًا في أي مأوى.

عند وفاة المستفيد.

وبهذا نكون تعرفنا سويا على هل يحق للزوجة التقديم على الضمان المطور؟ والشروط التي يجب توافرها عند التقديم للقبول.