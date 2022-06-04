نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 55 حساب المواطن عن شهر يونيو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الدفعة 55 حساب المواطن شهر يونيو حيث ينتظر ملايين المستفيدين من الضمان الاجتماعي إيداع الدعم النقدي والذي تقرره الحكومة والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر طلبا واحتياجا في المجتمع السعودي لتلبيه احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة ومساعدتهم على مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار العالمية ونتائج الإصلاح الاقتصادي التي اعتمدتها السعودية وذلك في إطار توفير أفضل حياة طيبة وكريمة لكافة المواطنين في المملكة وفق رؤية الحكومة السعودية 2030 في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل أكثر عن الدفعة 55 من حساب المواطن في المملكة العربية السعودية.

موعد صرف الدفعة 55 حساب المواطن شهر يونيو

نشر حساب المواطن موعد صرف الدفعة 55 في المملكة السعودية انه الموعد سيكون يوم الخميس 2 يونيو 2022 الموافق العاشر من شهر ذي القعدة 1443 فبتالي فان تاريخ الصرف تقدم يوما لان اليوم المحدد له هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي تصادف مع يوم الجمعة عطلة رسمية موعد صرف دفعة شهر يونيو 2022 لكل المستفيدين في جميع مناطق ومحافظات المملكة حيث يرتقب الأف المسجلين من العائلات والأسرة السعودية موعد دفعه هذا الشهر الجديد.

و الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن في المملكة دائما ما يقوم بإيداع الدعم في حسابات المستفيدين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ألا أن دفعة هذا الشهر يونيو الجاري سوف يتم إيداعها يوم الخميس الموافق التاسع استثنائيا.

كيفية إضافة متابعين لحساب المواطن أون لاين

يتم تسجيل الدخول إلى موقع إلكتروني التابع لبرنامج حساب المواطن من قبل رب الأسرة.

قم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة الخاصة بالطلب.

الضغط على بيانات الإحالة.

ثم النقر على إضافة شركة تابعة.

قم بكتابة كافة المعلومات عن الشركة التابعة.

الضغط فوق إضافة تم الحفظ.

طريقة تعديل البيانات في حساب المواطن 1443

من الممكن تعديل البيانات في حساب المواطن وذلك من خلال اتباع الخطوات الأتية:

الدخول مباشرة من للموقع الإلكتروني لحساب المواطن.

ثم الضغط على زر الدخول.

اكتب رقم الهوية وكلمة السر الخاصة بالمستخدم.

الضغط على تسجيل الدخول.

ينبغي أن النقر اعلي تفاصيل الطلب وأجراء التعديلات المطلوبة.

الموافقة على الإقرار والتعهد.

التالي النقر على حفظ.

كيفية الاستفسار عن حساب المواطن برقم الهوية 1443

عبر الموقع الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن يمكن الحصول على خدمة الاستفسار عن الحساب وصرف الدعم باتباع الخطوات الأتية: