نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخفيضات محصلتش قبل كده.. مجلة عروض بنده وهايبر بنده الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة، فإنه من الممكن الاستفادة من عروض بنده وهايبر بنده الجديدة لشهر يونيو 2022م، التي طرحتها الشركة بدءًا من يوم الأربعاء 2 ذو القعدة الموافق، 1 يونيو 2022م، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 8 ذو القعدة الموافق 9 يونيو 2022م، إذ يمكن لأي مواطن أو مقيم الدخول إلى مجلة العروض التي تتيحها الشركة عبر موقعها الإلكتروني لاختيار السلع التي يرغبون في شرائها قبل التوجه إلى أقرب فرع والتسوق من خلاله، بالإضافة إلى أن بنده أعلنت رسمياً على أنه سوف يوجد أكثر من 5 الآف رابح بعربة تسوق مجانية، وجوائز بقيمة نحو مليون ريال سعودي.

عروض بنده وهايبر بنده الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2022

وننشر مجلة عروض بنده وهايبر بنده الجديدة في السعودية لشهر يونيو 2022م، التي يتوفر فيها سلع ومنتجات بأسعار مخفضة لم تحدث من قبل بالتزامن مع بداية فصل الصيف، إذ بلغت التخفيضات بنحو أكثر من 50% على بعض المنتجات، وهي على النحو التالي:

ثلاث حبات تونة قودي، بسعر 15.95 ريال سعودي، بدلا من 29.85 ريال سعودي.

حبة سكر ناعم الأسرة، بسعر 31.95 ريال سعودي، بدلا من 45.95 ريال سعودي.

حبتان عسل طبيعي الشفاء، بسعر 41.95 ريال سعودي، بدلا من 83.90 ريال سعودي.

كيس أرز مزة بسمتي أبو كاس، بسعر 57.95 ريال سعودي، بدلا من 82.95 ريال سعودي.

وعرض حصري للأعضاء، عبارة عن كرتونة دجاج دو، بسعر 174.95 ريال سعودي، بدلا من 195.95 ريال سعودي.

كيفية البحث عن وظيفة في بنده السعودية

ويُمكن لأي مواطن أو مواطنة في السعودية البحث عن وظيفة في بنده أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من خلال هذه الخطوات:

الدخول إلى رابط البحث عن وظيفة في بنده. النقر على جملة اختيار دور وظيفي. اختيار إحدى الوظائف المتاحة في الأسواق أو الإدارة، أو برنامج التوطين، أو مراكز التوزيع. النقر على زر بحث، والانتظار حتى الرد على صاحب الطلب. ويتميز العمل في بنده بأنه يعتمد سياسة العمل الجماعي وسرعة الإنجاز لدى جميع أعضاء الفريق، بدءًا من المقر الرئيسي إلى كل موظف في الفروع المنتشرة بأنحاء المملكة.

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