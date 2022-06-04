نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن عن كيفية نتائج الأهلية للدورة الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن أكد عن إيداع حوالي 1.8 مليار ريال سعودي في شهر مايو الماضي 2022م لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين والمستفيدات الرئيسيين المستحقين المكتملة طلباتهم، ولذلك في الفترة الأخيرة قد بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الماضية من برنامج حساب المواطن 10.2 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري، حيث أن قد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي الدفعة الماضية حوالي 17 مليون ريال سعودي، وأضاف إلى ذلك أن حساب المواطن يوضح في الفترة الأخيرة عن إجمالي منذ انطلاقته أكثر من 118 مليار ريال سعودي منها 1.27 مليار ريال تعويضات عن الدفعات الماضية.

حساب المواطن أعلن على أن 76% من المواطنين السعوديين المستفيدين الذين تحصلوا على الدعم المادي الشهري، لهذه الدفعة، حيث أن بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة للمستفيدين 1065 ريال سعودي، ولذلك بلغ أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% وأضاف إلى أن بلغ عدد التابعين حوالي 8.1 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي.

وقد تجد الإشارة إلى أن عدد المستوفين، لمعايير الاستحقاق أكثر من 124 ألف مستفيد وتابع، حيث أن مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين المستحقين من الدعم المادي الشهري لمستفيدي حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية السعودية، وأضاف إلى ذلك أن نسبة أرباب الأسر السعودية المنتجة الأشد حاجة بلغت 92% أما بالنسبة لأرباب الأسر بلغ نسبتهن 8% وقد أشار إلى ذلك أن نسبة الإناث المستقلات حوالي 44% أما شكل الذكـور المستقلين حوالي 56%.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن للمستفيدين المستحقين بالمملكة أعلن على أن 83% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين المستحقين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، أضاف إلى ذلك أن حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

خطوات نتائج أهلية حساب المواطن:

يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة. يجب على المستفيد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور بالمستفيد. ثم بعد ذلك إدخال رمز التسجيل. يجب بعد ذلك الضغط على الخدمات الإلكترونية. يجب على المستفيد الاستعلام عن نتائج الأهلية.

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل لمستفيدي حساب المواطن بشأن التأكد من حالة الدفعة، ولذلك يمكن على جميع المواطنين التأكد عن طريق الخطوات الآتية: