نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن دعم ريف للأسر المنتجة عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج الدعم الريفي reef.org.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج الدعم الريفي أتاح إمكانية استعلام عن دعم ريف للأسر المنتجة من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة للدعم من قِبل وزارة البيئة، كما توجد الكثير من الخدمات تقوم الوزارة بتطويرها حتى يتم خدمة المواطنين للنهوض بمستوى المعيشة لكافة الأفراد، هذا البرنامج يسمى دعم ريف للأسر المنتجة أيضاً تسمى منصة الدعم الريفي.

فهي من البرامج التنموية الهامة التي تساعد الأسر المنتجة والعاطلين عن العمل، وكذلك صغار المربيين من خلال الدعم الشهري الذي يقدم لهم، وعبر هذا المقال سنقدم لكم من خلال موقع ثقفني معلومات عن البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف للأسر المنتجة.

استعلام عن دعم ريف للأسر المنتجة

الوزارة قد أتاحت البوابة الإلكترونية تخص الأسر المنتجة وصغار المربيين، وبإمكانهم القيام بالتسجيل من خلال هذه المنصة وتسمى منصة دعم ريف، فهي برنامج تمويلي من وزارة البيئة للمزارعين الصغار، وقدمت لهم طرق التقديم بالشكل الإلكتروني عبر الدخول لتلك البوابة دون الذهاب لأي جهة معنية أو مكان، فهي قد وفرت عليهم أشياء كثيرة جداً كانوا يقومون بها عند الحاجة للاستفسار عن شيء أو التقديم للحصول على دعم، وإليكم طريقة التسجيل ببرنامج وهي كالآتي:

أولاً تدخل لرابط منصة ريف.

تضغط على كلمة إنشاء حساب المستخدم جديد ستجده في المنطقة العلوية للمنصة.

تدخل كافة البيانات التي يتم طلبها بمنتهى الدقة من نوع الجنس، البيانات الشخصية، الجنسية، كلمة السر وتقوم بتأكيدها.

تدخل تاريخ الميلاد ومن بعده رقم الهاتف.

سيصل إليك على الهاتف الذي تم التسجيل به رسالة بها الكود الذي يسمى رمز التحقق.

تدخل رقم التحقق وتضغط على خانة تحقق.

بعد أن تنتهي من الإدخال لكافة البيانات تضغط فوق كلمة تسجيل.

تنقر على تقديم الطلب للدعم.





الفئات المستهدفة من دعم ريف

هناك بعض الفئات التي تم تحديدها من قبل وزارة البيئة التي يتبناها برنامج دعم ريف الذي يقدم لهم مبلغاً شهرياً يساعدهم كثيراً، وإليكم هذه الفئات المستهدفة من البرنامج وهي كالآتي:

أولاً قطاع الإنتاج للبن العربي والتسويق.

تربية النحل والإنتاج للعسل.

تنمية القدرات للاستزراع السمكي صغار الصيادين.

الإنتاج للفاكهة وتسويقها من رمان تين والتنشيط للمحاصيل الزراعية من الذرة والسمسم والدخن.

تنمية القدرات لصغار مربي الماشية.

ميعاد نزول دعم ريف

برنامج ريف قد أعلن عن ميعاد الإيداع للدعم بحسابات المواطنين البنكية، فجميع القائمين قد ذكروا بأن الصرف لهذا الدعم يكن من بداية الشهر حتى اليوم العاشر، أما عن توقيت نزول الدعم بعد التقديم فيكون بعد شهرين 60 يوم، وقد يتطلب المشروع دراسة جدوى أكثر من ذلك.