نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة حجز حجاج الداخل بتطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة حجز حجاج الداخل، فقد كشفت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، عن بدء استقبال طلبات الحجز الخاصة بحجاج الداخل في المملكة والتسجيل للحجاج من داخل المملكة بشكل إلكتروني بواسطة الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال التسجيل عبر تطبيق اعتمرنا، وذلك لجميع الراغبين في أداء شعائر الحج خلال العام الحالي، وتحرص الوزارة خلال هذا العام إلى تيسير جميع إجراءات الحجاج بشكل إلكتروني سريع قبلها بفترة زمنية حتي يكون هناك تيسير علي الجميع في الحجز، ويتم الحجز وفق بعض الشروط الواجب توافرها في جميع المتقدمين للحجز، لذا سوف نوفر لكم رابط التقديم الخاص بمنصة حجز حجاج الداخل.

منصة حجز حجاج الداخل

يتم الحجز لحجاج الداخل عن طريق منصة الوزارة من خلال تنفيذ عدد من الخطوات الإلكترونية التي تم تحديدها بواسطة المسار الإلكتروني للوزارة علي النحو التالي:

الدخول للمسار الإلكتروني التالي/ وزارة الحج والعمرة.

النقر علي تبويب (خدمات) بأعلي صفحة الموقع.

النقر علي اختيار خدمة حجز استخراج تصريح حج سواء كان ذلك للمواطنين السعوديين أو المقيمين.

تسجيل البيانات المطلوبة من جانب المنصة.

التوجه إلى تبويب الدفع الإلكتروني وفق كل باقة محددة من الوزارة.

الدفع ثم النقر علي تأكيد التسجيل في الحج.

حجز الحج في تطبيق اعتمرنا

يستطيع كل موطن أن يقوم بتحميل تطبيق اعتمرنا علي الجوال الشخصي، والقيام بالتسجيل في المنصة من أجل أداء مناسك الحج هذا العام، ويتم الحجز بهذه الخطوات:

يجب علي كل فرد تنزيل تطبيق اعتمرنا على الجوال.

النقر علي إنشاء حساب جديد بالتطبيق أو تسجيل دخول في حالة توافر حساب مسجل بالفعل.

تسجيل جميع البيانات المطلوبة التي تخص المواطن.

تحديد الاختيار علي خدمات الحج واختيار خدمة الحجز ثم النقر علي اختيار التصريح.

شروط التقديم علي الحج 1443

وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن بداية التسجيل لجميع الحجاج بداخل المملكة سواء من المواطنين السعوديين أو الوافدين داخل البلاد، علي أن يتم التقديم بإقامة نظامية، حتي يتم اختيارهم بنظام القرعة الذي يتم بشكل إلكتروني، ومن شروط التقديم ما يلي: