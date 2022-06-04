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عمر شويل - جدة كيفية طباعة تصريح الحج إلكترونيا عبر منصة أبشر وطريقة الاستعلام عن التصريح. حيث إنه في الوقت الحالي تزداد عمليات البحث من قبل الأفراد وبوجه خاص من لديه الرغبة للقيام بفريضة الحج عن التصريح. كما إنه هناك الكثير من الحجاج لم يكن لديها علم عن كيفية الاستعلام عن تصريح الحج وطباعته. وحيث أن أمر إصدار تصريح الحج يعتبر من إختصاص شركات الحج داخل المملكة العربية السعودية. لذلك قامت وزارة الحج والعمرة داخل المملكة بتوفير خدمة إلكترونية لإصدار تصاريح الحج. ويتم ذاك بعد القيام بالتسجيل داخل المسار الإلكتروني. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض كيفية الاستعلام عن تصريح الحج وكيفية طباعته عبر منصة أبشر. كما يمكنك التعرف أيضاً على طريقة الحصول على تصريح الحج وأهم الشروط المطلوبة للحصول على تصريح الحج

كيفية طباعة تصريح الحج إلكترونيا

لقد قامت وزارة الحج والعمرة داخل المملكة العربية السعودية بتقديمة خدمة إلكترونية لتصريح الحج. كما إنها تمكن المواطن من إستخراج تصريح الحج وكذلك طباعته أيضاً بشكل إلكتروني. أي إنه ليس هناك حاجة لخروج المواطن من منزله والتوجه إلي أي مؤسسة حكومية. كل ما يجب على الفرد الذي يريد الحصول على تصريح الحج أن يمتلك حساب لدي منصة أبشر. كما يجب أن يكون هذا الحساب مفعلا حتي يتمكن من الحصول على التصريح بكل سهولة. كما يمكننا عرض الخطوات المطلوبة للقيام بطباعة تصريح الحج إلكترونيا كما يلي :

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر

ثم تسجيل الدخول بواسطة كلمة المرور وكتابة الاسم

وبعدها الضغط على خيار تصاريح الحج

القيام بكتابة رقم السجل المدني للحاج وتاريخ ميلاده.

وأخيراً الضغط على خيار إصدار تصريح الحج وطباعته في حالة أن يكون المواطن هو الحاج نفسه.

كيفية الاستعلام عن التصريح

كما تقوم وزارة الحج والعمرة أيضاً بتقديم للمواطنين خدمة الاستعلام عن تصاريح الحج بكل سهولة إلكترونياً. ويتم ذلك عن طريق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الحج السعودية، ويمكننا ذكر طريقة الاستعلام كما يلي:

القيام بالدخول على الرابط الخاص بالاستعلام عن حالة حجز تصريح الحج

وبعد ذلك القيام بكتابة رقم الهوية الوطنية للحاج أو رقم الحجز

وأخيراً القيام بالضغط على خيار إرسال الطلب.

طريقة إلغاء حجز تصريح الحج