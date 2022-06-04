نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام الحج بالخطوات من موقع وزارة الحج في المقال التالي

عمر شويل - جدة زوار موقعنا الأعزاء نقدم لحضراتكم اليوم خطوات و كيفية استعلام الحج بالخطوات من موقع وزارة الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة لموسم الحج الحالي 1443هـ ، وهي إحدى الخدمات الإلكترونية المتاحة من خلال الإدارة العامة لحجاج الداخل والخارج من وزارة الحجم والعمرة بالمملكة العربية السعودية ، حيث تضع الوزارة والسلطات بالمملكة شرط أساسي بالحصول علي تصريح حج لمن يقدم علي أداء الشعائر المقدسة ، وذلك تفادياً للمساءلة القانونية وعقوبة الترحيل ، ويبدأ تفعيل خدمة الاستعلام عن تصاريح الحج اعتباراً من تاريخ الأحد 8 يونيو 2022 والموافق 9 ذو القعدة 1443هـ ، ويسري شرط استخراج التصريح على المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة على حدٍ سواء بالنسبة لحجاج الداخل ويفتح باب التقديم لمدة 9 أيام اعتباراً من ساعة الإعلان من وزارة الحج والعمرة السعودية.

استعلام الحج بالخطوات من موقع وزارة الحج

يتم الاستعلام عن تصريح الحج من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة ، بعد تقديم الطلب واستيفاء الشروط كالآتي :

الدخول علي رابط خدمات الحج والعمرة من خلال رابط وزارة الحج والعمرة . نختار قائمة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية. من القائمة نحدد خيار الاستعلام عن حالة الحجز لتصريح الحج. نضغط علي أيقونة بداية الخدمة. سيتم تحويلك لصفحة وصف الخدمة وفي نهايتها نضغط علي ابدأ الخدمة. نتابع بإدخال رقم الحجز أو رقم الهوية. أخيراً نضغط علي أيقونة أرسل الطلب.

أحياناً يتطلب الاستعلام عن حالة الحجز يوم كامل فلا داعي للقلق ، ولمن واجه مشكلة التبصيم تعرف علي شروط إلغاء الإبعاد والترحيل من خلال موقعنا.

استعلام إمكانية الحصول علي تصريح حج

تقدم منصة أبشر الرقمية خدمات عديدة من ضمنها إمكانية الاستعلام عن احقية الفرد سواء مواطن أو مقيم في الحصول علي تصريح حج كالآتي :

يجب انطباق الشروط الخاصة بالتصاريح علي الشخص.

يقوم الفرد بالدخول لموقع منصة أبشر أفراد.

نسجل دخول باسم المستخدم وكلمة المرور او باستخدام رقم الهوية.

ان لم يكن لديك حساب تقوم بالتسجيل ببيانات هويتك أو الإقامة ثم تسجل دخول.

الخطوة التالية هي الضغط علي قائمة دليل الخدمات من أعلي الصفحة داخل حسابك.

نختار منها خدمات الجوازات علي يمين الصفحة.

من خدمات الجوازات نضغط علي الاستعلامات الإلكترونية.

سيتاح لك عندها خيارات متعددة ، نتوجه لخيار الاستعلام عن أحقية أداء الحج.

عليك ادخال البيانات المطلوبة منك والضغط علي عرض أو استعلام.

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة فتح باب التسجيل لحجاج الداخل للحصول علي التصاريح.